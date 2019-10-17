Канал «Украина» покажет фильм «Здравствуй, сестра»

20 октября в 16:45 на канале «Украина» состоится премьера 4-серийного фильма «Здравствуй, сестра». Об этом сообщает пресс-служба канала.

В центре сюжета – учительница Елена, которая мечтает найти свою младшую сестру Вику. Ее потенциальный жених Кирилл помогает девушке в поиске.

Роли в картине исполнили: Елена Полянская, Ирина Мохова, Кристина Исайкина, Дмитрий Блажко, Юрий Чурсин, Кристина Сологалова.

«Великолепные актеры, добрая атмосфера, хорошая группа и, конечно же, талантливые дети. Мы все старались и наше кино получилось, – прокомментировал режиссер-постановщик Евгений Сологалов. – Был казус, когда на съемки не вызвали детей-одноклассников и нам пришлось вместо детей использовать членов киногруппы, кто хоть как-то походил на школьника. Так что все старшеклассники в кадре – это или «хлопушка», или осветитель, или механик камеры, или реквизитор. В общем, снимали кино «всем миром». Приятного просмотра!»

Оператор-постановщик – Александр Клименко. Продюсер – Валентин Опалев, исполнительный продюсер – Светлана Карван. Производством по заказу канала «Украина» занималась компания «Киевтелефильм». Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Ранее сообщалось, что 21 октября в 21:00 на канале «Украина» состоится премьера криминальной мелодрамы «На твоей стороне».

Фото: канал «Украина»

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