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Канал «Наш» запускает новое ток-шоу
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Канал «Наш» запускает новое ток-шоу

от Telekritika
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Ведущими стали Ростислав Сухачев и Анастасия Гусарева.

17 января в 18:00 на телеканале «Наш» стартует новое ток-шоу «Тиждень», сообщается на сайте.

Каждую пятницу в программе будут подводить итоги важных событий недели.

Формат ток-шоу – 5-часовой интерактив, который меняется от дебатов до совместного обсуждения главных событий.

Ведущими программы стали Ростислав Сухачев и Анастасия Гусарева, гостями студии станут политики, дипломаты, эксперты и лидеры мнений.

Программа будет выпущена в рамках перезапуска формата канала, который предусматривает новые программы, прямоэфирные проекты, а также обновление визуального оформления.

Напомним, 10 декабря на телеканале «Наш» состоялась премьера ток-шоу «Максимум». 

Фото: «Наш» 

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