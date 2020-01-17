Канал «Наш» запускает новое ток-шоу

17 января в 18:00 на телеканале «Наш» стартует новое ток-шоу «Тиждень», сообщается на сайте.

Каждую пятницу в программе будут подводить итоги важных событий недели.

Формат ток-шоу – 5-часовой интерактив, который меняется от дебатов до совместного обсуждения главных событий.

Ведущими программы стали Ростислав Сухачев и Анастасия Гусарева, гостями студии станут политики, дипломаты, эксперты и лидеры мнений.

Программа будет выпущена в рамках перезапуска формата канала, который предусматривает новые программы, прямоэфирные проекты, а также обновление визуального оформления.

Напомним, 10 декабря на телеканале «Наш» состоялась премьера ток-шоу «Максимум».

Фото: «Наш»

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