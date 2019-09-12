Канал «НАШ.МАКСИ-ТВ» обновил утреннее ток-шоу

Телеканал «НАШ.МАКСИ-ТВ» объявляет о запуске обновленного утреннего ток-шоу «НАШЕ Утро». Программа выходит в будние дни с шести до девяти часов. Утренние эфиры ведущий Влад Волошин будет вести в паре с Екатериной Лесик.

Новая ведущая утреннего ток-шоу также работает корреспондентом в Верховной Раде и ведет LIVE-студии в выходные дни.

По сообщению пресс-службы канала, утренняя программа получила новую структуру и темпоритм. Авторы обещают, что ее быстрый темп и информационная насыщенность позволят за один эфир узнать все.

«НАШЕ Утро» состоит из условных блоков: политический, социальный, экономический и главных новостей со всего мира. В течение программы ведущие напоминают о ключевых событиях, которые произошли накануне в Украине и мире, рассказывают о важных вопросах нового дня и общаются с гостями студии.

Напомним, «Телекритика» писала, какой продакшен производит программу Савика Шустера.

Фото: «НАШ.МАКСИ-ТВ»

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