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Канал ICTV представил актерский состав нового боевика «Доброволец»

от Telekritika
От Telekritika 442
Главная Новости Канал ICTV представил актерский состав нового боевика «Доброволец»

Премьера запланирована на весну 2020 года.

Главную роль получил актер, ветеран АТО — Олег Шульга, известный по фильмам «Позывной Бандерас» и «Красный». Об этом сообщает пресс-служба телеканала ICTV.

Олег Шульга сыграет добровольца по имени Дмитрий, которому предстоит разоблачать преступный заговор террористов. Его главным партнером по съемкам выступит актер Сергей Деревянко, снимавшийся в сериалах «Контакт» и «Нюхач-2». Роль антагониста досталась Роману Мацюте. Также каст пополнили Александр Пожарский, Олег Волощенко, Андрей Мостренко, Денис Гранчак.

По сюжету сериала, Дмитрий, который вернулся из АТО, узнает, что в Киеве готовится теракт. Он собирает команду своих бывших сослуживцев, чтобы найти террористов и спасти столицу от взрыва.

Сериал снимается при поддержке Украинского культурного фонда. Режиссер – Ахтем Сейтаблаев, продюсеры – Иванна Дядюра и Игорь Кондратюк.

Напомним, что ранее Игорь Кондратюк дал «Телекритике» эксклюзивный комментарий относительно съемок этого сериала.

Фото: ICTV

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