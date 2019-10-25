Канал ICTV представил актерский состав нового боевика «Доброволец»

Главную роль получил актер, ветеран АТО — Олег Шульга, известный по фильмам «Позывной Бандерас» и «Красный». Об этом сообщает пресс-служба телеканала ICTV.

Олег Шульга сыграет добровольца по имени Дмитрий, которому предстоит разоблачать преступный заговор террористов. Его главным партнером по съемкам выступит актер Сергей Деревянко, снимавшийся в сериалах «Контакт» и «Нюхач-2». Роль антагониста досталась Роману Мацюте. Также каст пополнили Александр Пожарский, Олег Волощенко, Андрей Мостренко, Денис Гранчак.

По сюжету сериала, Дмитрий, который вернулся из АТО, узнает, что в Киеве готовится теракт. Он собирает команду своих бывших сослуживцев, чтобы найти террористов и спасти столицу от взрыва.

Сериал снимается при поддержке Украинского культурного фонда. Режиссер – Ахтем Сейтаблаев, продюсеры – Иванна Дядюра и Игорь Кондратюк.

Напомним, что ранее Игорь Кондратюк дал «Телекритике» эксклюзивный комментарий относительно съемок этого сериала.

Фото: ICTV

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