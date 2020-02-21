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Канадская Liquid Media приобрела стриминговую платформу Reelhouse

от Telekritika
От Telekritika 179
Главная Диджитал Канадская Liquid Media приобрела стриминговую платформу Reelhouse

О сделке стало известно 20 февраля.

20 февраля 2020 года канадская компания Liquid Media Group выпустила релиз, в котором сообщила о приобретении стриминговой платформы Reelhouse, включая SVoD-услугу Slipstream, специализирующуюся на спортивном контенте, передает globenewswire.com.

«В Ванкувере производится очень много различного контента, и мы с нетерпением ждем возможности его размещения на платформе», — прокомментировал Даниэль Круз, финансовый директор Liquid Media.

Reelhouse.org, получившая название «Netflix of Adventure films», является платформой на которой режиссеры независимого кино и создатели оригинального видеоконтента могут самостоятельно размещать и продвигать свои работы. Она дает кинематографистам полный контроль над дистрибуцией, а также предоставляет разные возможности для монетизации.

Reelhouse располагает десктомной и мобильной версиями,  доступна на AppleTV, iOS, CardboardVR и GearVR, а также является единственным решением, обладающим SVoD, технологией VR и библиотекой из 55 VR-фильмов, участвовавших в фестивалях Sundance и Tribeca.

Напомним: ранее стало известно, что Twitter будет маркировать фейковые сообщения.

Фото: facebook.com

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