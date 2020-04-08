Кайл Маклахлан устроит совместный онлайн-просмотр сериала «Твин Пикс»

В честь 30-летия выхода на экраны сериала «Твин Пикс» исполнитель главной роли Кайл Маклахлан утроит онлайн-просмотр пилотной серии. Об этом Маклахлан написал в Twitter.

On Wed 4/8, I’ll be live-tweeting the Pilot starting at 11:30am PST, then do an Instagram Live starting at 1:20pm PST w/ a mystery guest. (Any guesses? Maybe @madchenamick knows 🤔) Leave your questions below & we might answer you during the live! #TwinPeaksWatchParty https://t.co/NYF6KXKGap — Kyle MacLachlan (@Kyle_MacLachlan) April 6, 2020

Совместный просмотр произойдет 8 апреля, а после него актер проведет прямой эфир в Instagram с «загадочным» приглашенным гостем.

«В среду 8 апреля я буду в прямом эфире с пилотным выпуском, который начнется в 11:30 по тихоокеанскому времени, а затем в Instagram в 13:20 по тихоокеанскому времени с загадочным гостем. (Есть предположения? Может, Мэдхен Эмик знает?» — пишет актер.

Мэдхен Эмик, известная по сериалу «Ривердэйл» также исполняла одну из ведущих ролей в «Твин пикс».

(cont’d…) I’m excited and grateful to celebrate with @Kyle_MacLachlan and all of you! Tune in to watch the pilot episode and #livetweet with us at 11:20am PST —and then— join our #instalive at 1:20pm PST 👍🏼👍🏼 #twinpeakswatchparty #netflix #hulu #cbsallaccess pic.twitter.com/2779y0T3J6 — Mädchen Amick (@madchenamick) April 7, 2020

«Твин Пикс» — американский драматический телесериал, созданный режиссёром Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом. Сериал впервые вышел в эфир в США на канале American Broadcasting Company и транслировался с 8 апреля 1990 года по 10 июня 1991 года. Премьера собрала у телеэкранов 8,15 млн зрителей. Изначально в сериале было два сезона (22 серии). Однако после 25-летнего перерыва в 2017 году состоялась премьера третьего сезона.

Фото: Showtime

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!