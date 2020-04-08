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Кайл Маклахлан устроит совместный онлайн-просмотр сериала «Твин Пикс»

от Telekritika
От Telekritika 168
Главная Кино Кайл Маклахлан устроит совместный онлайн-просмотр сериала «Твин Пикс»

Посмотреть пилотный выпуск с актером можно будет 8 апреля.

В честь 30-летия выхода на экраны сериала «Твин Пикс» исполнитель главной роли Кайл Маклахлан утроит онлайн-просмотр пилотной серии. Об этом Маклахлан написал в Twitter.

Совместный просмотр произойдет 8 апреля, а после него актер проведет прямой эфир в Instagram с «загадочным» приглашенным гостем.

«В среду 8 апреля я буду в прямом эфире с пилотным выпуском, который начнется в 11:30 по тихоокеанскому времени, а затем в Instagram в 13:20 по тихоокеанскому времени с загадочным гостем. (Есть предположения? Может, Мэдхен Эмик знает?» — пишет актер.

Мэдхен Эмик, известная по сериалу «Ривердэйл» также исполняла одну из ведущих ролей в «Твин пикс».

«Твин Пикс»  — американский драматический телесериал, созданный режиссёром Дэвидом Линчем и сценаристом Марком Фростом. Сериал впервые вышел в эфир в США на канале American Broadcasting Company и транслировался с 8 апреля 1990 года по 10 июня 1991 года. Премьера собрала у телеэкранов 8,15 млн зрителей. Изначально в сериале было два сезона (22 серии). Однако после 25-летнего перерыва в 2017 году состоялась премьера третьего сезона.

Фото: Showtime

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