Экс-главред Vanity Fair запустит платный новостной проект

Электронная рассылка AirMail предоставит своим подписчикам умный, стильный контент от наиболее известных в мире журналистов. Команда сфокусируется на международном уровне и станет освещать такие темы, как политика, бизнес, окружающая среда, искусство, литература, кино и телевидение. И будет делать это с изяществом и остроумием, сообщается в Twitter нового сервиса.

Рассылки будут приходить на почтовые ящики каждую субботу в 18:00 по времени Нью-Йорка. Годовая подписка на сервис будет стоить $50, на три месяца – $15. Запуск AirMail запланирован на 20 июля 2019.

Грейдон Картер характеризует AirMail как «воскресный выпуск Financial Times, для получения которого не нужно в воскресное утро вылезать из своей пижамы». И отмечает, что формат рассылки будет Трамп-free. Картер заявил, что хочет жить в мире без нынешнего президента США.

Ранее «Телекритика» писала, что бывший главный редактор Vanity Fair Грейдон Картер запустит медиакомпанию для богатых европейских семей.

Фото: latimes.com