Бывший главный редактор Vanity Fair запускает медиа для богатых
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Бывший главный редактор Vanity Fair запускает медиа для богатых

от Ксения Лесничая
От Ксения Лесничая 17
Главная Медиатусовка Бывший главный редактор Vanity Fair запускает медиа для богатых

Грейдон Картер, бывший главред самого известного светского глянцевого журнала Vanity Fair, запускает медиакомпанию.

Предполагаемая аудитория новой мультиплатформы – богатые и именитые европейские семьи. Например, британская королевская семья. Не будем делать страшные глаза, будто мы все очень удивились и что это крайне неэтично и не соответствует принципам классового равенства. Модный глянец всегда был местом, воспевающим истеблишмент, возносящим очень заманчивый и, как следствие, затратный образ жизни в модную доминанту. Get rich or die trying (Стань богатым или убивайся, стараясь достичь, – англ.) отличная фраза, резюмирующая общий посыл глянцевой журналистики, которая в 2019 году уже воспринимается новым поколением с легкой иронией и отстраненностью..

Бывший главный редактор Vanity Fair запускает медиа для богатых

NEW YORK, NY — SEPTEMBER 21: Graydon Carter attends the Saks Fifth Avenue + Vanity Fair: 2016 International Best Dressed List Celebration at Saks Fifth Avenue on September 21, 2016 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for Vanity Fair)

Тем не менее Грейдон Картер – легендарный редактор и профессиональный журналист, который как никто чувствует нишу. По факту, Грейдон самолично создал светскую журналистику в лучшем ее виде: с тонкими и полными легкой иронии текстами, феноменально красивыми фотосессиями и хорошо выстроенными историями.

Еще до прихода в Vanity Fair в 1992 году Картер работал в New York Observer и в Time. Писал на тему политики, юриспруденции и в колонку «Развлечения». С таким серьезным журналистским опытом Грейдон Картер попал в модный журнал о звездах и свершил там революцию. Во время своего пребывания в Vanity Fair он основал знаменитую ежегодную Oscar-вечеринку, на которой собирался весь модный Ню-Йорк, Голливуд и отдельные счастливые деятели высшего общества. Но, помимо звездной части, журнал Vanity Fair всегда был высококлассным рассказчиком историй с невероятно крутыми серьезными журналистскими текстами. Например, Грейдон публиковал политические лонгриды, об истории раскрытия личности информатора Уотергейта Deep Throat или грустный но безапелляционный текст про Америку эпохи Трампа Welcome to Trumpistan.

Менее чем через год после ухода из Vanity Fair  Картер готовится создать собственную медиакомпанию, которая сосредоточится, прежде всего, на богатых семьях.

По сообщению New York Post, цифровое присутствие будущей компании Картера будет похоже на «Axios для знаменитостей и развлечений» – намек на новостной сайт, основанный ветеранами Politico в 2016 году, который помогает своим читателям «быть умными». Хотя Картер не подтвердил слухи о новом проекте для the Post, несколько источников показали, что это мультиплатформенное предприятие может быть запущено к концу 2018 года.

Несмотря на то, что не так много известно о предполагаемом фокусе компании на «богатых и известных европейских семьях», предприятие, как сообщается, возродит известный «Международный список Картера» о самых модных людях, который он ежегодно публиковал в Vanity Fair.

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