Экс-глава Нацсовета стал вице-президентом Star Media

Экс-глава Национального совета телевидения и радиовещания Юрий Артеменко стал вице-президентом группы компаний Star Media в Украине. Об этом стало известно в кулуарах форума KYIV MEDIA WEEK, где присутствовал сам Артеменко.

Эту информацию «Телекритике» также подтвердили в пресс-службе Star Media.

Напомним, президент Владимир Зеленский 24 мая своими указами уволил Юрия Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), а также восстановил его в должности члена Нацсовета, уволив с нее Владимира Горковенко, назначенного в Нацсовет 4 мая экс-президентом Петром Порошенко. 27 мая Горковенко подал в суд, чтобы оспорить отмену своего назначения в Нацсовет.

Фото: «Вести»