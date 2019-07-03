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⚡ Ярослав Лодыгин стал генеральным продюсером «UA: Першого»

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 507
Главная Новости ⚡ Ярослав Лодыгин стал генеральным продюсером «UA: Першого»

Общественный вещатель обзавелся генеральным продюсером. Должность была вакантной почти два года.  

Ярослав Лодыгин – режиссер фильма «Дикое поле», сооснователь радио «Аристократы» и телеведущий – стал генеральным продюсером общественного телеканала «UA: Перший». На новой должности он работает около месяца. Об этом «Телекритику» уведомил источник в Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

Ярослав работает на своей должности по договору. По результатам его работы будет приниматься решение об оформлении на постоянную основу. О каких сроках испытательного периода идет речь – источник не уведомляет. Ярослав Лодыгин не ответил на звонки «Телекритики», глава пресс-службы НОТУ Виктория Сидоренко подтвердила назачение и сославшись на отпуск отказала в комментарии. «Телекритика» обратилась в пресс-службу компании с официальным запросом.

На сайте НОТУ в списке генеральных продюсеров Ярослав Лодыгин не значится:

⚡ Ярослав Лодыгин стал генеральным продюсером «UA: Першого»

 

Ярослав Лодыгин родился 5 февраля 1987-го в Харькове. Окончил исторический факультет Харьковского национального университета имени В.Каразина. В 2013-м стал сооснователем радио «Аристократы». В 2017-м выступил режиссером и соавтором сценария фильма «Дикое поле» – экранизации романа Сергея Жадана «Ворошиловград». В июне 2019-го был внесен в перечень членов Европейской киноакадемии. В 2011-м Ярослав был ведущим тревел-шоу «Наши» на «Интере», позже – ведущим проекта «Теория заговора» на телеканале «Мега». В 2012-м начал сотрудничество с телеканалом «Украина», где был, в частности, ведущим тревел-шоу «На вализах». В последние годы Ярослав комментировал церемонию «Оскара», которую транслирует «Украина».

Должность генерального продюсера «UA: Першого» оставалась вакантной с момента основания НОТУ – с января 2017-го. Ранее глава правления Зураб Аласания объяснял, что компания не может найти генпродюсера для «UA: Першого» из-за низкой зарплаты.

Напомним, НОТУ управляет пять членов правления во главе с главой правления. Им подчиняются директора департаментов и генеральные продюсеры тематических направлений. НОТУ объединяет 2 общенациональных телеканала («Перший» и «Культура»), 23 региональных вещателя и 3 общенациональные радиостанции («Украинское радио», «Проминь» и «Культура»).

Фото: ОМКФ

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