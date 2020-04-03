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Издатель Variety и Rolling Stone запускает новое спортивное медиа

от Telekritika
От Telekritika 221
Главная Новости Издатель Variety и Rolling Stone запускает новое спортивное медиа

СМИ будет писать о спорте как о бизнесе.

Холдинг Penske Media, которому принадлежат такие бренды, как Variety, Deadline, Rolling Stone, анонсировал запуск нового спортивного медиа, сообщает Forbes.

Новое издание Sportico будет рассказывать не столько о самом спорте, как о бизнес-процессах. Руководителем проекта назначен Дик Гловер, бывший топ-менеджер компании ESPN, а главным редактором — Скот Сошник, спортивный журналист, ранее работавший в Bloomberg News.

На данном этапе руководители формируют команду. Запуск издания запланирован на лето 2020 года.

«Спортивные соревнования являются лишь центральным элементом бизнеса с многомиллиардными доходами. Поэтому мы можем писать о недвижимости, медиа, технологиях, строительстве стадионов, финансах», — прокоментировал Скот Сошник.

Также известно, что Sportico будет освещать не только американский спортивный бизнес, но и мировой: Олимпиады, европейский футбол, индийский крикет, гонки Formula 1.

Напомним: ранее Телекритика публиковала материал «О чем писать спортивным СМИ в период пандемии: рекомендации The Athletic и Press Watch».

Фото: unsplash

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