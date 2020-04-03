Издатель Variety и Rolling Stone запускает новое спортивное медиа

Холдинг Penske Media, которому принадлежат такие бренды, как Variety, Deadline, Rolling Stone, анонсировал запуск нового спортивного медиа, сообщает Forbes.

Новое издание Sportico будет рассказывать не столько о самом спорте, как о бизнес-процессах. Руководителем проекта назначен Дик Гловер, бывший топ-менеджер компании ESPN, а главным редактором — Скот Сошник, спортивный журналист, ранее работавший в Bloomberg News.

На данном этапе руководители формируют команду. Запуск издания запланирован на лето 2020 года.

«Спортивные соревнования являются лишь центральным элементом бизнеса с многомиллиардными доходами. Поэтому мы можем писать о недвижимости, медиа, технологиях, строительстве стадионов, финансах», — прокоментировал Скот Сошник.

Также известно, что Sportico будет освещать не только американский спортивный бизнес, но и мировой: Олимпиады, европейский футбол, индийский крикет, гонки Formula 1.

Напомним: ранее Телекритика публиковала материал «О чем писать спортивным СМИ в период пандемии: рекомендации The Athletic и Press Watch».

Фото: unsplash

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