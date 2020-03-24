О чем писать спортивным СМИ в период пандемии: рекомендации The Athletic и Press Watch

Спортивные издания вынуждены пересматривать свои редакционные политики и оптимизировать рабочие процессы в связи с пандемией коронавируса из-за которой по всему миру отменены спортивные соревнования. Где-то менеджмент решает приостановить выпуски передач, где-то — отправить сотрудников в отпуск или же организовать работу удаленно. Но тут возникает вопрос: о чем писать? Медиа The Athletic нашло выход из ситуации, сообщает ft.com.

Чтобы не потерять аудиторию и препядствовать падению оценочной стоимости компании, которая на данный момент составляет $500 млн, изданием были предприняты такие меры:

отменить платный доступ на ближайшие 3 месяца с целью не только удержать аудиторию, но и нараститьее;

создать отдальный чат в Slack для сотрудников, чтобы дать им возможность общаться и генерировать идеи для материалов на время отмены соревнований;

для сотрудников, чтобы дать им возможность общаться и генерировать идеи для материалов на время отмены соревнований; публиковать истории о прошлых достижениях спортсменов, интервью с ними и тренерами, а также новости о том, что происходит за пределами игровых площадок.

Также спортивный журналист медиа Press Watch, Дэн Фрумкин, дал несколько рекомендаций своим коллегам в авторской колонке:

переквалифицироваться на обычные новости, особенно, на региональные, потому что именно в регионах остро ощущается нехватка качественной журналистики;

писать о том, как живут и тренеруются спортсмены сегодня и до карантина, рассказывать истории их жизни;

рассказывать о спорте как о бизнесе;

делать онлайновые интервью для Youtube -канала вашего издания, если канала нет — заведите его;

-канала вашего издания, если канала нет — заведите его; писать о производителях и поставщиках инвентаря, спортивной формы;

писать о тренерах, спортивных докторах, агентах;

не забудьте о такой популярной теме, как киберспорт.

Напомним: ранее стало известно, что программа «Спорт» на «UA: Перший» временно прекращает выходы в эфир.

Фото: unsplash

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