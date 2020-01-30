Из наблюдательного совета «Суспільного мовника» ушел еще один человек

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 30 января удовлетворил заявление Игоря Хохича о сложении им полномочий и выводе его из состава наблюдательного совета «Национальной Общественной телерадиокомпании Украины» (НОТУ) по собственному желанию. Также регулятор сместил сроки подачи заявок на участие в конференциях для общественных организаций, действующих в сфере местного самоуправления, физического воспитания/спорта и журналистики, чтобы выбрать трех новых членов наблюдательного совета от этих сфер.

Игоря Хохича в наблюдательный совет «Суспільного» делегировала депутатская группа «Возрождение» предыдущего созыва Верховной Рады. Нацсовет указывает, что, согласно законодательству, если депутатская группа расформирована, комитет Верховной Рады, к компетенции которого отнесен вопрос телерадиовещания, принимает решение о порядке избрания члена наблюдательного совета НОТУ. Поэтому регулятор направит письмо в Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики с просьбой разрешит данный вопрос.

Нацсовет также сообщает об еще одном вакантном месте в наблюдательном совете по депутатской квоте. 11 января 2018-го полномочия члена наблюдательного совета от «Народного фронта» сложил Виталий Портников. Представление о новом кандидате поступило к регулятору 12 июля 2019-го, но Нацсовет, как сам сообщает, «не успел рассмотреть поданное заявление на своем заседании». Поэтому это место в наблюдательном совете осталось вакантным.

Вторым решением Нацсовет продлил до 17 февраля срок приема заявок на участие в конференциях общественных объединений и ассоциаций, действующих в сферах физического воспитания/спорта, журналистики и местного самоуправления, для избрания членов наблюдательного совета по свободной квоте этих трех общественных организаций.

Прием заявлений от организаций, действующих в сфере местного самоуправления, проходил в период с 9 по 23 декабря 2019 года, а в сферах физического воспитания и спорта и журналистики — в период с 3 по 17 января 2020 года. Однако не все желающие смогли в это время подать документы. В частности, в Нацсовет обратилась ОО «Платформа прав человека» с просьбой продлить срок приема. Общественная комиссия по вопросам проведения конференций, которая осуществляет оценку представленных документов, рассмотрела эту ситуацию на своем заседании 21 января и рекомендовала удовлетворить просьбу организации. Срок приема заявлений в трех указанных сферах продлится с 3 по 17 февраля. Объявление о продлении приема документов будет размещено на сайте регулятора 3 февраля.

Напомним, Нацсовет 5 и 20 декабря 2019-го своими решениями прекратил полномочия трех членов наблюдательного совета НОТУ по их заявлениям: Виктора Тарана, который был избран от сферы местного самоуправления, Владимира Брынзака, который избирался от сферы физического воспитания и спорта, и Татьяны Лебедевой, которая избиралась от сферы журналистики. Теперь Нацсовет должен провести три конференции для общественных объединений и ассоциаций, действующих в сфере местного самоуправления, физического воспитания/спорта и журналистики, чтобы выбрать новых членов наблюдательного совета от этих сфер.

Сейчас членами наблюдательного совета НОТУ является 12 человек: 6 представителей от общественных организаций и 6 – от парламента.

Фото: Александра Йорк

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