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Из наблюдательного совета «Суспільного мовника» ушел еще один человек

от Telekritika
От Telekritika 1150
Главная Новости Из наблюдательного совета «Суспільного мовника» ушел еще один человек

Гуманитарный комитет Верховной Рады должен найти ему замену.  

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 30 января удовлетворил заявление Игоря Хохича о сложении им полномочий и выводе его из состава наблюдательного совета «Национальной Общественной телерадиокомпании Украины» (НОТУ) по собственному желанию. Также регулятор сместил сроки подачи заявок на участие в конференциях для общественных организаций, действующих в сфере местного самоуправления, физического воспитания/спорта и журналистики, чтобы выбрать трех новых членов наблюдательного совета от этих сфер.

Игоря Хохича в наблюдательный совет «Суспільного» делегировала депутатская группа «Возрождение» предыдущего созыва Верховной Рады. Нацсовет указывает, что, согласно законодательству, если депутатская группа расформирована, комитет Верховной Рады, к компетенции которого отнесен вопрос телерадиовещания, принимает решение о порядке избрания члена наблюдательного совета НОТУ. Поэтому регулятор направит письмо в Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики с просьбой разрешит данный вопрос.

Нацсовет также сообщает об еще одном вакантном месте в наблюдательном совете по депутатской квоте. 11 января 2018-го полномочия члена наблюдательного совета от «Народного фронта» сложил Виталий Портников. Представление о новом кандидате поступило к регулятору 12 июля 2019-го, но Нацсовет, как сам сообщает, «не успел рассмотреть поданное заявление на своем заседании». Поэтому это место в наблюдательном совете осталось вакантным.

Вторым решением Нацсовет продлил до 17 февраля срок приема заявок на участие в конференциях общественных объединений и ассоциаций, действующих в сферах физического воспитания/спорта, журналистики и местного самоуправления, для избрания членов наблюдательного совета по свободной квоте этих трех общественных организаций.

Прием заявлений от организаций, действующих в сфере местного самоуправления, проходил в период с 9 по 23 декабря 2019 года, а в сферах физического воспитания и спорта и журналистики — в период с 3 по 17 января 2020 года. Однако не все желающие смогли в это время подать документы. В частности, в Нацсовет обратилась ОО «Платформа прав человека» с просьбой продлить срок приема. Общественная комиссия по вопросам проведения конференций, которая осуществляет оценку представленных документов, рассмотрела эту ситуацию на своем заседании 21 января и рекомендовала удовлетворить просьбу организации. Срок приема заявлений в трех указанных сферах продлится с 3 по 17 февраля. Объявление о продлении приема документов будет размещено на сайте регулятора 3 февраля.

Напомним, Нацсовет 5 и 20 декабря 2019-го своими решениями прекратил полномочия трех членов наблюдательного совета НОТУ по их заявлениям: Виктора Тарана, который был избран от сферы местного самоуправления, Владимира Брынзака, который избирался от сферы физического воспитания и спорта, и Татьяны Лебедевой, которая избиралась от сферы журналистики. Теперь Нацсовет должен провести три конференции для общественных объединений и ассоциаций, действующих в сфере местного самоуправления, физического воспитания/спорта и журналистики, чтобы выбрать новых членов наблюдательного совета от этих сфер.

Сейчас членами наблюдательного совета НОТУ является 12 человек: 6 представителей от общественных организаций и 6 – от парламента.

Фото: Александра Йорк

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