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Из государственного иновещателя уволилось руководство, назначенное Юрием Стецем

от Telekritika
От Telekritika 727
Главная Новости Из государственного иновещателя уволилось руководство, назначенное Юрием Стецем

В министерстве Владимира Бородянского нашли временную замену руководителям.  

Руководство «Мультимедийной платформы иновещания Украины» написало заявление об увольнении по соглашению сторон. Об этом в Facebook сообщил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук.

Заявления об увольнении подали гендиректор МПИУ Людмила Березовская, а также заместитель генерального директора по техническим вопросам Александр Куценко; заместитель генерального директора по информационной политике, шеф-редактор Татьяна Овдиенко; заместитель генерального директора по финансовой деятельности Наталья Мозговая. 27 декабря, по словам Максимчука, Министерство культуры, молодежи и спорта, которому подчиняется МПИУ, получило заявления от администрации госпредприятия «Мультимедийная платформа иновещания Украины» об увольнении с 28 декабря по соглашению сторон.

В министерстве согласовали увольнения этих работников. Исполнение обязанностей руководителя МПИУ до проведения конкурса возложено на заместителя генерального директора Юлию Островскую. «Поскольку именно на базе канала UA|TV будет создан в феврале 2020 телеканал для временно оккупированных территорий (ВОТ), конкурсный отбор будет проведен максимально оперативно. Государственный канал для ВОТ, который будет запущен в феврале, на первом этапе будет развлекательно-информационным и будет объединять в себе лучшие развлекательные программы украинского производства и информационное вещание, которое будет государственным. Наша задача сделать так, чтобы граждане ВОТ слышали и знали незаангажированную и честную позицию о том, что происходит в Украине. Сейчас мы вместе с коллегами из МИД активно работаем над формированием стратегического пакета месседжей для временно оккупированных территорий», − сообщил Максимчук.

Отметим, МПИУ объединяет телеканал иновещаниz UA|TV, а также информационное агентство «Укринформ». Людмила Березовская была креатуруй экс-министра информационной политики Юрия Стеця, до этого она работала продюсером на «5 канале».

Напомним, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский анонсировал на февраль запуск государственного телеканала для оккупированных территорий Украины. Он будет работать в структуре иновещания телеканала UA|TV.

Фото: UA|TV

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