Билл Эбботт, исполнительный директор Hallmark Media, подал в отставку 22 января 2020 года. Об этом сообщает apnews.com.

Конкретные причины ухода Билла Эбботта с поста СЕО компании не называются. Также еще не объявлено имя преемника Эбботта. В своем заявлении президент и главный исполнительный директор Hallmark Cards Inc. Майк Перри уклончиво написал, что «в условиях огромной конкуренции среди ТВ-вещателей и стриминговых сервисов для компании важно найти новые способы развития бизнеса». Однако многие СМИ утверждают, что уход Эбботта напрямую связан со скандалом вокруг рекламного ролика при участии лесбийской пары.

Напомним, накануне Рождества на телеканале Hallmark Channel появилась реклама сервиса по планированию свадеб — Zola. Видео демонстрировало кадры лесбийской свадьбы, а также поцелуй двух невест. Под давлением консервативной группы One Million Moms, канал удалил это видео. Но вскоре Майк Перри опубликовал заявление с извинениями, пообещав восстановить видео, чем вызвал еще больше критики, но уже со стороны представителей ЛГБТ-сообщества, а также экспертов, посчитавших такое поведение топ-менеджмента канала «бесхребетным».

Напомним: ранее стало известно, что генеральным директором Guardian назначена Аннет Томас.

Фото: Hallmark Media

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