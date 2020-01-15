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Генеральным директором Guardian назначена Аннет Томас

от Telekritika
От Telekritika 328
Главная Новости Генеральным директором Guardian назначена Аннет Томас

Она приступит к работе в марте.

CEO Guardian Media Group станет Аннетт Томас, сообщается на сайте издания.

Томас начнет работу на новой должности в марте. Она начала свою карьеру в качестве редактора научного журнала Nature, а затем работала в одном из крупнейших в мире специализированных издательств Macmillan Science and Education.

Также Томас является профессором клеточной биологии и нейрологии. Она закончила Йельский университет и имеет несколько опубликованных научных работ по своим темам.

Аннет Томас заменит бывшего исполнительного директора GMG Дэвида Пемсела, который был назначен руководителем премьер-лиги в прошлом году, а затем покинул пост из-за домогательств к сотруднице. Пемсел руководил Guardian в течение 8 лет.

Временный исполнительный директор Анна Бейтсон, которая руководит изданием с ноября, вернется к своей постоянной должности главного менеджера по работе с клиентами.

Фото: Guardian

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