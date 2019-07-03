🔥 Ирландский телеканал Setanta Sport начнет вещание в Украине 1 августа

Спортивный телеканал Setanta Sport ирландского медиахолдинга Setanta стартует в Украине 1 августа. Его дистрибьютором в Украине будет подразделение StarLightMedia – компания StarLightDigital. Первое время вещатель будет распространяться исключительно в ОТТ-сервисах. Телеканал хочет адаптироваться в Украине как иностранный вещатель, что позволит ему развивать вещание в кабельных и IPTV-сетях. Об этом «Телекритике» стало известно из собственных источников на рынке.

Коммерческий директор дивизиона Digital & Pay TV StarLightMedia Николай Фаенгольд в комментарии «Телекритике» подтвердил данную информацию только частично – соглашение с телеканалом подписано, о сотрудничестве смогут рассказать со временем.

Представителем Setanta Sport в Украине является Мария Лысенко, глава дистрибуции Setanta Eurasia – подразделения Setanta, которое объединяет телеканалы в 14 странах. На этой должности она работает c ноября 2013-го. До этого, на протяжении 7 лет (2005-2012) Мария работала в группе компаний «Поверхность ТВ» (сегодня представлена каналами «Спорт 1» и «Спорт 2»). В комментарии «Телекритике» Мария сообщила о готовности в ближайшем будущем прокомментировать данную информацию.

Телеканал планирует вести вещание на украинском языке, одним из комментаторов вещателя станет известный спортивный комментатор Денис Босянок. Setanta Sport будет транслировать английский чемпионат по футболу АПЛ, а также баскетбол (НБА), хоккей (НХЛ), силовые бои (UFC) и теннисные турниры. Официально о запуске вещателя в Украине будет сообщено на следующей неделе.

По информации «Телекритики» StarLightDigital начала преварительные переговоры с ОТТ-сервисами о заключении контрактов на трансляцию Setanta Sport. Вещатель планирует работать исключительно по платной модели, рекламы в эфире телеканала не будет. Стоимость телеканала для провайдеров пока не озвучивается.

Обеспечивать доставку сигнала Setanta Sport будет компания Cosmonova. Техническими вопросами телеканала занимается Дмитрий Прикордонный из компании «Инженер-сервис».

Вопрос адаптации вещателя пока искусственно затянут регулятором – Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не заседает с конца апреля. Документы ведомству были поданы около месяца тому назад.

О том, что ирландский медиахолдинг Setanta планирует летом запуск вещателя в Украине стало известно в феврале, когда холдинг заполучил телеправа на Английскую футбольную лигу (АПЛ), матчи которой транслировали «Футбол-1-2». Права на показ вступят в силу в начале нового сезона – в августе. С осени 2018-го Setanta содержит офис в Киеве. Украинское подразделение формировало вещание на страны СНГ, которое до осени 2018-го велось из Дублина.

Ирландский медиахолдинг Setanta специализируется на спортивном телевещании. С 2012 года холдинг работает на русском языке, запустив локальные вещатели на пост-советские страны – Армению, Азербайджан, Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Латвию, Литву, Молдову, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Эстонию. Телеканалы Setanta Sport и Setanta Sport+ показывают матчи Чемпионата Испании, «Серии А», «Бундеслиги» (Германия), «Лиги 1» (Франция), Кубка Англии, Кубка английской лиги, чемпионатов Шотландии и Бельгии, НХЛ, UFC, гонки «Формулы 1» и «Формулы Е», соревнования топ-14 по регби, теннисные турниры ATP 250 и серии «Мастерс».

Напомним, в июне УЕФА запустил стриминговый сервис UEFA.tv, позволяющий бесплатный просмотр соревнований по футболу в режиме реального времени, а также видео по запросу.

Фото: pixabay