📺 Интернет-сайт «Апостроф» запускает информационный телеканал

23 апреля Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проголосовал за выдачу спутниковой лицензии телеканалу «Апостроф TV» (ООО «Апостроф ТВ»). Телеканал будет сателлитом общественного-политического интернет-сайта «Апостроф», финансируемым Международным центром перспективных исследований (МЦПИ).

Юридическим лицом телеканала владеют главный советник МЦПИ Василий Филипчук (95%) и шеф-редактор информационного интернет-сайта «Апостроф» Светлана Шереметьева-Турчин. На сайте «Апострофа» указано, что ресурс «реализуется при участии и с использованием ресурсов» МЦПИ. Предприятие основано 23 октябре 2018-го, в уставном фонде указано 5000 гривен. Директором телеканала выступает Евгения Малиновская, которая также фигурирует как владелица благотворительного фонда «Рівність і взаємоповага».

«Апостроф TV» позиционируется как интернет-канал издания «Апостроф» с отдельным разделом на сайте «Апостроф» и каналом на YouTube, где, в частности, размещены различные интервью на политическую тематику, еженедельные итоговые программы информационного формата.

«Апостроф TV» позиционируется как интернет-канал издания с отдельным разделом на сайте «Апостроф» и каналом на YouTube, где размещены интервью на политическую тематику и еженедельные итоговые программы информационного формата

Решение о выдаче лицензии было принято со второй попытки единогласно и без обсуждения. Впервые вопрос выдачи лицензии телеканалу рассматривался на заседании 18 апреля, но был перенесен из-за отсутствия кворума (заседание покинули два члена регулятора – Валентин Коваль и Александр Ильяшенко).

МЦПИ – это общественная организация, основанная чешским Институтом открытого общества (Open Society Institute) в 1994 году. Исполнительным директором Центра значится Ольга Голубьева. Работа интернет-издания «Апостроф» началась 11 августа 2014-го. Редакцию проекта тогда возглавил Валерий Калныш – нынешний главред «Радио НВ». В первую команду «Апострофа» вошли 20 экс-сотрудников газеты «Коммерсантъ-Украина». За 5 лет издание неоднократно меняло шеф-редакторов и журналистов.

«Апостроф TV» – это шестой информационный телеканал, пролицензиорованный Нацсоветом за последние 4 месяца. Напомним, 6 марта спутниковой лицензией обзавелся телеканал под названием «Звездный», который якобы финансирует украинский бизнесмен, занимающийся медицинским бизнесом в Польше. 17 января регулятор проголосовал за выдачу спутниковой лицензии информационному телеканалу «Перший незалежний», связанному со львовским бизнесменом, спонсором ВО «Свобода» Игорем Кривецким. 20 декабря лицензия на спутниковое вещание досталась волынскому местному цифровому «12 каналу», который связан с совладельцем группы «Континиум», заместителем главы депутатской группы «Воля народа» Степаном Ивахивым. 13 декабря регулятор пролицензировал сразу два новостных телеканала – Ukrlive (связан с партией «Народный контроль» Дмитрия Добродомова) и полтавский телеканал «Останній бастіон» (финансируется аграрным бизнесменом).

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