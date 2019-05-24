🔥 Интернет-права на сериал «Слуга народа» в России приобрел кинопроект «Яндекса»

Сериал «Слуга народа», где главную роль играет президент Владимир Зеленский, больше не доступен на YouTube для России из-за того, что интернет-права на сериал купил российский портал «КиноПоиск», входящий в «Яндекс». Пока сериал доступен только на этом сервисе. Об этом пишет российское издание TJ со ссылкой на сообщение «КиноПоиска».

Все три сезона можно смотреть по подписке. Компания приобрела права у международного дистрибьютора Eccho Rights, контракт вступил в силу в ночь с 23 на 24 мая. В «КиноПоиске» уточнили, что у сервиса эксклюзивные права на показ в России и СНГ через весь интернет.

В комментарии «Телекритике» в пресс-службе «Квартала 95» уверяют, что сделку на сериал для РФ оформляла сторонняя компания: «В 2016-м году “Квартал 95” заключил контракт на дистрибуцию сериала “Слуга народа” с международной компанией Eccho Rights. Они достигли соглашения с некой российской компанией. Какой именно, до последнего времени нам было неизвестно. Мы сможем сообщить об этом детальнее со временем».

Ранее digital-директор «Квартала 95» Сергей Пушкин рассказал российским «Ведомостям», что блокировка сериала на YouTube – решение студии. «Это временная мера, связанная с решением юридических вопросов», – уточнил он.

«Слуга народа» – сериал, состоящий из 51 серии. Первый сезон вышел на украинском телеканале «1+1» в ноябре 2015 года, второй сезон появился в 2017 году, третий – 27 марта 2019 года. Картина рассказывает о том, как президентом Украины волей случая стал школьный учитель Василий Голобородько, которого играет Зеленский.

Сериал в 2017-м был продан в Эстонию и Казахстан, а потом мировому онлайн-кинотеатру Netflix; тот показывает «Слугу народа» с субтитрами и собирается сделать дубляж на английском. Формат сериала был продан в США компании Fox.

Напомним, с 16 мая 2017 года доступ к «КиноПоиску» с территории Украины ограничен сроком на три года по решению СНБО. В список запрещенных российских сайтов попали также соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и все сервисы «Яндекса». У «КиноПоиска» в феврале 2019-го появился платный онлайн-кинотеатр с несколькими тысячами фильмов, сериалов, мультфильмов, в том числе премьерных и эксклюзивных. Сервис обладает обширной базой данных о кинофильмах, телепередачах, а также актерах и режиссерах. Пользователи могут выставлять оценки просмотренным фильмам, писать рецензии, искать кино и ТВ-шоу по спискам и рейтингам, обсуждать увиденное в комментариях.

Как сообщалось ранее, Василий Голобородько мог быть не президентом, а мэром.

Фото: «Квартал 95»