🔥 Интернет-права на сериал «Слуга народа» в России приобрел кинопроект «Яндекса»
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🔥 Интернет-права на сериал «Слуга народа» в России приобрел кинопроект «Яндекса»

от Telekritika
От Telekritika 66
Главная Новости 🔥 Интернет-права на сериал «Слуга народа» в России приобрел кинопроект «Яндекса»

Сериал отныне доступен по подписке на российском сайте «КиноПоиск».

Сериал «Слуга народа», где главную роль играет президент Владимир Зеленский, больше не доступен на YouTube для России из-за того, что интернет-права на сериал купил российский портал «КиноПоиск», входящий в «Яндекс». Пока сериал доступен только на этом сервисе. Об этом пишет российское издание TJ со ссылкой на сообщение «КиноПоиска».

Все три сезона можно смотреть по подписке. Компания приобрела права у международного дистрибьютора Eccho Rights, контракт вступил в силу в ночь с 23 на 24 мая. В «КиноПоиске» уточнили, что у сервиса эксклюзивные права на показ в России и СНГ через весь интернет.

В комментарии «Телекритике» в пресс-службе «Квартала 95» уверяют, что сделку на сериал для РФ оформляла сторонняя компания: «В 2016-м году “Квартал 95” заключил контракт на дистрибуцию сериала “Слуга народа” с международной компанией Eccho Rights. Они достигли соглашения с некой российской компанией. Какой именно, до последнего времени нам было неизвестно. Мы сможем сообщить об этом детальнее со временем».

Ранее digital-директор «Квартала 95» Сергей Пушкин рассказал российским «Ведомостям», что блокировка сериала на YouTube – решение студии. «Это временная мера, связанная с решением юридических вопросов», – уточнил он.

«Слуга народа» – сериал, состоящий из 51 серии. Первый сезон вышел на украинском телеканале «1+1» в ноябре 2015 года, второй сезон появился в 2017 году, третий – 27 марта 2019 года. Картина рассказывает о том, как президентом Украины волей случая стал школьный учитель Василий Голобородько, которого играет Зеленский.

Сериал в 2017-м был продан в Эстонию и Казахстан, а потом мировому онлайн-кинотеатру Netflix; тот показывает «Слугу народа» с субтитрами и собирается сделать дубляж на английском. Формат сериала был продан в США компании Fox.

Напомним, с 16 мая 2017 года доступ к «КиноПоиску» с территории Украины ограничен сроком на три года по решению СНБО. В список запрещенных российских сайтов попали также соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» и все сервисы «Яндекса». У «КиноПоиска» в феврале 2019-го появился платный онлайн-кинотеатр с несколькими тысячами фильмов, сериалов, мультфильмов, в том числе премьерных и эксклюзивных. Сервис обладает обширной базой данных о кинофильмах, телепередачах, а также актерах и режиссерах. Пользователи могут выставлять оценки просмотренным фильмам, писать рецензии, искать кино и ТВ-шоу по спискам и рейтингам, обсуждать увиденное в комментариях.

Как сообщалось ранее, Василий Голобородько мог быть не президентом, а мэром.

Фото: «Квартал 95»

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