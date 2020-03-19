«Интер» сообщает об участившихся случаях мошенничества

Телеканал «Интер» информирует, что в последнее время участились случаи интернет-мошенничества: аферисты публикуют рекламу различных товаров и услуг с упоминанием телеканала «Интер» и его ведущих. Об этом пишет пресс-служба.

Также злоумышленники занимаются фишингом – используют бренд телеканала «Интер» для незаконного сбора конфиденциальных данных интернет-пользователей. Таким образом мошенники обманывают людей, спекулируя на популярности и доверии к уважаемому миллионами зрителей телеканалу.

Телеканал официально заявляет: «Интер» и наши ведущие не рекламируют и не продают сомнительные препараты, лекарства и не предлагают пройти опросы за вознаграждение. Мы оперативно отслеживанием такие фейки и отправляем информацию для блокировки страниц мошенников. Мы призываем всех быть бдительными и внимательными и доверять только информации, опубликованной на официальном сайте и страницах телеканала в соцсетях».

Напомним, ранее Viasat заявлял, что против спутникового провайдера в интернете и социальных сетях усилилась мошенническая активность.

Фото: «Зеркало недели»

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