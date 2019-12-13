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«Интер» подготовил новогодний концерт «Главная елка страны»

от Telekritika
От Telekritika 481
Главная Новости «Интер» подготовил новогодний концерт «Главная елка страны»

Шоу выйдет в эфир 31 декабря.

К Новому году «Интер» подготовил большой праздничный концерт «На Интере – Главная елка страны», сообщает пресс-служба телеканала. Трансляция шоу запланирована на 22:30 31 декабря.

Съемки прошли в Национальной опере Украины, на сцене которой собрались такие артисты, как София Ротару, Таисия Повалий, Олег Винник, Ирина Билык, Ани Лорак, Loboda, Monatik, Макс Барских, Злата Огневич, Виталий Козловский, Влад Сытник и другие. Они исполнили свои версии песен из любимых кинофильмов. Ведущими концерта стали Анастасия Даугуле, Андрей Доманский и Андрей Данилевич.

Многие номера украсил 3D-виджеинг – над сценой парили огромная корона и хрустальное сердце, праздничный салют, гирлянды и снег.

Напомним, что сериал FILM.UA «Новенькая» выйдет на Amazon.

Фото: «Интер»

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