🔥 «Интер» готовит ко Дню Победы очередной скандальный концерт

Телеканал «Интер» на 9 мая готовит большой праздничный концерт «Победа. Одна на всех». В концерте прозвучат известные военные песни и современные произведения о войне. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

Традиционный концерт выйдет в День Победы в 20:30, его ведущими значатся Андрей Доманский и Анастасия Даугуле. «Ирина Билык исполнит “послание сыновьям”, Олег Карамазов – “посвящение тренеру”, Владимир Гришко – “историю отца”», – говорится в сообщении канала.

Песню «День Победы» исполнит Владимир Гришко. Также он споет «Ой, Дніпро, Дніпро». Дуэт «Анна-Мария», оскандалившийся на нацотборе «Евровидения», споет две песни: «На безымянной высоте», во время которой на сцену выйдут все артисты с портретами своих родственников-фронтовиков, и малоизвестную версию композиции «Журавли». Сергей Гладыр в дуэте с Наталией Валевской исполнит песню «На всю оставшуюся жизнь». Группа «Братья Карамазовы» исполнит композицию Гарика Сукачева «Победа за нами» – о трагедии киевских динамовцев, расстрелянных в немецком концлагере. Ирина Билык споет две песни: «Синий платочек» и «Ты подрастай, сынок». Телеведущий Андрей Доманский также выйдет на сцену в качестве исполнителя и споет песни «Ты одессит, Мишка» Леонида Утесова и «Я не видел войны».

В концерте «Победа. Одна на всех» прозвучат также другие песни Второй мировой: «Десятый батальон», «Смуглянка», «До свидания, мальчики», «В землянке», «Священная война». Телеканал запустил на своем сайте отдельный раздел историй создания и исполнения этих произведений, они собраны в спецпроекте «Песни Победы. Связь поколений». «Пока мы знаем и поем эти песни, мы храним память о подвиге наших предков. Мы сохраняем наше прошлое – во имя будущего», – говорится в сообщении канала.

Телеканал распространил эмоциональный проморолик концерта:

Также пресс-служба телеканала привела цитаты некоторых исполнителей. Например, дуэт «Анна-Мария» гордится своим участием в концерте: «Многие знают песню «На безымянной высоте» как состоящую из двух куплетов, но на самом деле в этом произведении три куплета. И мы в концерте ко Дню Победы исполним полную версию «Журавлей», – рассказывает Мария Опанасюк. – Когда мы поем эту песню, то думаем о своих близких. У каждого есть те, кто ушел насовсем, но мы надеемся, что они где-то рядом». Телеканал акцентирует на том, что исполнительницы «не могли сдержать слез во время записи «Журавлей» в студии». «Приходилось часто останавливаться из-за того, что голос начинал дрожать от слез, – рассказывает Анна Опанасюк. – Руководитель редакции музыкальных программ «Интера» Олег Яковлев умеет найти такие слова, чтобы погрузить артиста в атмосферу песни, усилить эмоции. Перед записью «Журавлей» он нам сказал: “Когда вы будете петь, подумайте о том, что ветеранов с каждым годом становится все меньше. В прошлом году на концерте ко Дню Победы в зале присутствовало больше ветеранов, чем в этом. Для многих из них прошлый концерт стал последним. Пойте для тех, кого не стало. И для тех, кто, возможно, не сможет прийти на концерт в следующем году”».

Ирина Билык также не смогла сдержать слез во время своего выступления: «Я всегда с огромным трепетом выступаю на концертах телеканала «Интер», посвященных Дню Победы. Военные песни – особенные. Несколько лет назад на концерте к 9 Мая я исполнила «Катюшу» – и видео этого выступления собрало миллионы просмотров на YouTube. Его оценили люди из разных стран и континентов: Европы, Америки, Австралии. В этом году в концерте «Победа. Одна на всех» я спою две песни: «Синий платочек» и «Ты подрастай, сынок». Последняя композиция меня очень тронула, просто до слез! Во время выступления я все время мысленно обращалась к своим сыновьям – маленькому Табризу и старшему Глебу. А «Синий платочек» – песня, известная в исполнении моей любимой певицы Клавдии Шульженко. Я прочитала ее биографию и могу сказать, что наши судьбы в чем-то похожи. Я горжусь, что мне доверили исполнять песню этой легендарной женщины».

Андрей Доманский уверяет, что одна из двух песен, которые он исполнит на концерте, является одной из его любимых: «Ты одессит, Мишка» – одна из моих любимых песен, я ее часто напеваю. Очень хорошо знаю ее в исполнении Леонида Утесова, поэтому сначала возник соблазн ему подражать. Но у этого артиста настолько яркая манера, что копировать его – заведомо проигрышное дело. Поэтому в концерте мы обыграли эстрадный шлягер, сделав из него документальную хронику о жизни некоего юного Михаила, который родился в Одессе, здесь его застала война, он пошел на фронт и вернулся в родной город победителем. Знаменитое произведение зазвучало по-новому. А вот песню «Я не видел войны» я раньше не слышал. Она не очень известна. Это рассказ от имени человека, который через историю своей семьи проживает внутри себя ужасы войны».

Как сообщалось ранее, сестры Анны и Марии Опанасюк оскандалились на финале нацотбора на «Евровидение» после того, как не смогли ответить на вопрос ведущего о том, чей Крым. В апреле стало известно о том, что дуэт будет представлять Украину на «Новой волне» в Сочи. Как известно, мать солисток, Лариса Опанасюк, работает заместителем председателя оккупационного «Совета министров Республики Крым».

Напомним, 11 июля прошлого года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал «Интер» за разжигание вражды во время концерта на 9 мая «Победа. Одна на всех». Штраф касался фразы Андрея Доманского во время концерта о «переименовании улиц именами фашистских преступников». Вещатель должен был заплатить 4,046 млн грн – 25% стоимости общенациональной аналоговой лицензии. Телеканал оспаривал штраф в суде. Итог судебных разбирательств не известен.

Фото: «Интер»