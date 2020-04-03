«Интер» анонсировал показ военных фильмов

4 апреля телеканал «Интер» покажет военные фильмы. Об этом сообщает пресс-служба канала.

«В середине апреля началась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск, которая завершилась взятием Берлина и привела к безоговорочной капитуляции Германии. Чтобы еще раз напомнить о тех исторических событиях и о героизме наших предков, в субботу, 4 апреля, телеканал «Интер» покажет лучшие военные фильмы», – сообщается в релизе телеканала.

В 7:10 канал покажет военную драму «Альпийская баллада» режиссера Бориса Степанова по одноименной повести Василя Быкова.

В 11:00 в эфире «Интера» – военный фильм «Берем все на себя», снятый по мотивам повести Бориса Воробьева «Прибой у Котомари».

В 12:30 «Интер» покажет «Обратной дороги нет» – трехсерийный телефильм о партизанах, снятый режиссером Григорием Липшицем по одноименной повести Игоря Болгарина и Виктора Смирнова.

Нампомним, ранее телеканал сообщал, что продолжил снимать сериал о советских солдатах «Ни шагу назад!». Производством занимается Umora Production.

Фото: «Интер»

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