Инициатива «Чистое небо» заявила про сотрудничество с ассоциацией платежных систем

Антипиратская инициатива «Чистое небо» подписала меморандум про сотрудничество с Украинской межбанковской ассоциацией членов платежных систем «ЕМА». Целью взаимодействия является привлечение всей банковской системы Украины в процесс борьбы с пиратством, сообщает «Чистое небо».

«ЕМА» и инициатива «Чистое небо» видят в борьбе с пиратством возможность противодействовать преступности и неблагоприятным условиям для развития экономики Украины. «Выявляя сервисы, к которым у правовладельцев есть претензии и которые попадают в «черный» список blacklists.org.ua, банковская система имеет возможность получать информацию про «недобросовестных клиентов» и не сотрудничать с ними», — идет речь в сообщении.

Одной из целей сотрудничества станет запуск кампании по осведомленности населения в теме пиратства: «Часть пользователей пренебрегает элементарными правила проверки легальности сервисов, будучи уверенными, что потребляют легальный контент, потому что платят за Интернет, переводят деньги мошенникам. «Пиратство» фильмов, музыки, книг ничем не отличается от получения денег любым другим незаконным путем. Кроме того, что фактически пользователи становятся пособниками преступников, не подозревая этого и не осознавая незаконность действий «пиратских» сервисов, им еще и угрожает возможность попасть «в капкан» мошенников и потерять свои средства или персональные данные», — сообщает антипиратская ассоциация.

«Любые шаги в направлении использования потребителями легального контента ценные не только по юридическим причинам, соответствующие мероприятия снижают риски влияния на граждан проявлений социального инжиниринга, граждане перестают доверять “бесплатным” предложениям, “no-name” сайтам, перестают потреблять непроверенный и небезопасный цифровой контент и надлежащим образом начинают воспринимать псевдофинансовые предложения. Это, безусловно, стимулирует социальную ответственность и правосознательность граждан и позволяет участникам цифровой экономики быть обезопасенными от различных технических, финансовых и юридических рисков», — комментирует взаимодействие с Инициативой «Чистое небо» Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем «ЕМА».

Напомним, «Чистое небо» вместе с ведущим рекламным холдингом Publicis в конце мая запустили социальную акцию #зачепило против нарушений авторского права.

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