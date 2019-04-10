⚡Индустриальный телекомитет близок к объявлению тендера на нового измерителя ТВ-рейтингов

Причина проведения тендера – окончание контракта с нынешним телеизмерителем, компанией Nielsen: соглашение истекает в конце 2020-го. Вероятным конкурентом американской Nielsen, измеряющей телесмотрение сейчас, станет британская Kantar. По информации «Телекритики», представители британского офиса исследователя около 2 недель назад провели презентацию возможностей компании руководству ИТК. Некие консультации в ИТК по данному вопросу проводились также с компанией Nielsen.

«Телекритика» обратилась с просьбой прокомментировать данную информацию к директору ИТК Игорю Ковалю. Комитет готов будет определиться с тендером до сентября этого года. Информацию о проведенных консультациях он прокомментировал так: «Вопрос пока еще открыт. ИТК исследует технические и другие аспекты решений, которые могут быть предложены исследователями, в частности Nielsen и Kantar. С точки зрения бизнес-процессов, выбор должен завершиться к концу этого лета».

В техническое задание для компаний на тендере может быть включено измерение интернет-смотрения. «Полный спектр возможных составляющих технического задания пока определять преждевременно, но новыми составляющими, в дополнение к классической ТВ-панели, в первую очередь могут стать измерения ТВ-смотрения на нетелевизионных устройствах, а также просмотр видео в интернете», – разъясняет директор ИТК.

Решение по новому телеизмерителю или продлению контракта с действующим будет приниматься на тендере большинством голосов всех членов ИТК – представителей 4 телегрупп и ведущих рекламных агентств. Таким образом, у победителя будет чуть меньше 1,5 года для внесение всех изменений в панель или строительства новой телепанели.

Как сообщала «Телекритика», 4 апреля на мероприятии StarLight Talks директор по прикладным исследованиям дивизиона «Вещание» телегруппы StarLightMedia Орест Билоскурский озвучил возможность замены телеизмерителя: «Есть пассивный способ, как улучшить те 3 тыс. семей (у которых установлены пиплметры. – Ред.) – они меняются на другие 3 тыс. семей. Постепенно. Это долгий процесс. Сейчас мы на том этапе, что, возможно, мы за раз поменяем 3 тыс. семей». На экране в этот момент высвечивалась картинка перехода с Nielsen на TNS (Kantar). Картинка никак не была прокомментирована спикером, компания TNS в докладе не упоминалась.

Отметим, в конце 2017-го Kantar запустила в Киеве телеисследование 198 семей, 561 респондентов (в телеисследовании Nielsen участвует 284 семей из Киева). Компания Nielsen сменила компанию GfK 1 января 2014-го, контракт был подписан сроком на пять лет. В 2017-м ИТК своим решением продлил контракт на 2 года – до конца 2020-го. Телеисследование Nielsen выступает «валютой» на рынке телерекламы. По данным Всеукраинской рекламной коалиции, объем рынка телерекламы в 2018-м составил 9,269 млрд гривен, в 2019-м он вырастет на 24% и составит 11,526 млрд гривен.

«Телекритика» обратилась с просьбой прокомментировать участие в тендере к Сергею Ткаченко, директору киевского офиса Kantar.

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