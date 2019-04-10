⚡Индустриальный телекомитет близок к объявлению тендера на нового измерителя ТВ-рейтингов
НовостиТВТелерейтинги

⚡Индустриальный телекомитет близок к объявлению тендера на нового измерителя ТВ-рейтингов

от Павел Мандрык
От Павел Мандрык 167
Главная Новости ⚡Индустриальный телекомитет близок к объявлению тендера на нового измерителя ТВ-рейтингов

Заказчик исследования по измерению телерейтингов – Индустриальный телевизионный комитет – планирует провести тендер на нового измерителя телеаудитории в конце лета этого года.

Причина проведения тендера – окончание контракта с нынешним телеизмерителем, компанией Nielsen: соглашение истекает в конце 2020-го. Вероятным конкурентом американской Nielsen, измеряющей телесмотрение сейчас, станет британская Kantar. По информации «Телекритики», представители британского офиса исследователя около 2 недель назад провели презентацию возможностей компании руководству ИТК. Некие консультации в ИТК по данному вопросу проводились также с компанией Nielsen.

«Телекритика» обратилась с просьбой прокомментировать данную информацию к директору ИТК Игорю Ковалю. Комитет готов будет определиться с тендером до сентября этого года. Информацию о проведенных консультациях он прокомментировал так: «Вопрос пока еще открыт. ИТК исследует технические и другие аспекты решений, которые могут быть предложены исследователями, в частности Nielsen и Kantar. С точки зрения бизнес-процессов, выбор должен завершиться к концу этого лета».

В техническое задание для компаний на тендере может быть включено измерение интернет-смотрения. «Полный спектр возможных составляющих технического задания пока определять преждевременно, но новыми составляющими, в дополнение к классической ТВ-панели, в первую очередь могут стать измерения ТВ-смотрения на нетелевизионных устройствах, а также просмотр видео в интернете», – разъясняет директор ИТК.

Решение по новому телеизмерителю или продлению контракта с действующим будет приниматься на тендере большинством голосов всех членов ИТК – представителей 4 телегрупп и ведущих рекламных агентств. Таким образом, у победителя будет чуть меньше 1,5 года для внесение всех изменений в панель или строительства новой телепанели.

Как сообщала «Телекритика», 4 апреля на мероприятии StarLight Talks директор по прикладным исследованиям дивизиона «Вещание» телегруппы StarLightMedia Орест Билоскурский озвучил возможность замены телеизмерителя: «Есть пассивный способ, как улучшить те 3 тыс. семей (у которых установлены пиплметры. – Ред.) – они меняются на другие 3 тыс. семей. Постепенно. Это долгий процесс. Сейчас мы на том этапе, что, возможно, мы за раз поменяем 3 тыс. семей». На экране в этот момент высвечивалась картинка перехода с Nielsen на TNS (Kantar). Картинка никак не была прокомментирована спикером, компания TNS в докладе не упоминалась.

Отметим, в конце 2017-го Kantar запустила в Киеве телеисследование 198 семей, 561 респондентов (в телеисследовании Nielsen участвует 284 семей из Киева). Компания Nielsen сменила компанию GfK 1 января 2014-го, контракт был подписан сроком на пять лет. В 2017-м ИТК своим решением продлил контракт на 2 года – до конца 2020-го. Телеисследование Nielsen выступает «валютой» на рынке телерекламы. По данным Всеукраинской рекламной коалиции, объем рынка телерекламы в 2018-м составил 9,269 млрд гривен, в 2019-м он вырастет на 24% и составит 11,526 млрд гривен.

«Телекритика» обратилась с просьбой прокомментировать участие в тендере к Сергею Ткаченко, директору киевского офиса Kantar.

Также недавно на нашем сайте появились блоги Ореста Билоскурского: о телезомби и о роли Netflix.

Фото: pixabay

FacebookTwitter
0

Вас так же может заинтересовать

«Моє худі горить»: Ярмак и Джамала записали хип-хоп...

14.01.2019

📢У Ахметова указали «Схемам» на вмешательство в личную...

26.02.2019

Forbes тестирует искусственный интеллект

08.01.2019

🏡👩‍🚒Алла Стащенко: «О децентрализации можно рассказать на пальцах»

06.02.2019

Догадки подтвердились: студия Marvel показала отрывок предстоящих «Мстителей»

14.06.2018

Генсек СЕ официально просит Путина помиловать Сенцова

26.06.2018

Программа «Ревизор» осталась без ведущего

28.12.2018

Глава Apple поддержал выгодный для компании законопроект Трампа

15.05.2018

Нацсовет не смог оштрафовать NewsOne за «язык ненависти»...

19.10.2018

👁Когда платное телевидение откроет «девятый фронт» борьбы с...

28.12.2018

Pay TV, регуляция, рекламный рынок