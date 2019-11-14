Cамым популярным новостным сайтом за октябрь стало «Сегодня» — рейтинг ИнАУ

Интернет ассоциация Украины опубликовала ТОП-100 новостных сайтов общественно-политической тематики за октябрь 2019 года.

Рейтинг составлен Комитетом ИнАУ по вопросам интернет-рекламы. Для его создания использовали данные охвата украинской интернет-аудитории для новостных сайтов, которые имеют свою редакцию и генерируют собственный контент общественно-политической тематики.

Для создания рейтинга использовали медиапанель для 5 тыс. человек, которая представляет украинскую аудиторию интернет-пользователей старше 15 лет.

Первое место заняло издание «Сегодня», охват которого составил 19% аудитории. За ним следуют 24 канал и ТСН, у которых по 18%. Пятерку закрывают «Обозреватель» с 16% и УНИАН с 15%.

В сотню попали и российские ресурсы, такие как «Вести», Regnum, РБК, «РИА Новости», «Газета.ru» и другие.

Напомним, недавно ассоциация определила самые популярные сайты и приложения среди украинцев за сентябрь.

Фото: Pexels

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