НовостиСМИ

Cамым популярным новостным сайтом за октябрь стало «Сегодня» — рейтинг ИнАУ

от Telekritika
От Telekritika 286
Главная Новости Cамым популярным новостным сайтом за октябрь стало «Сегодня» — рейтинг ИнАУ

Во внимание брали онлайн-издания общественно-политической тематики.

Интернет ассоциация Украины опубликовала ТОП-100 новостных сайтов общественно-политической тематики за октябрь 2019 года.

Рейтинг составлен Комитетом ИнАУ по вопросам интернет-рекламы. Для его создания использовали данные  охвата украинской интернет-аудитории для новостных сайтов, которые имеют свою редакцию и генерируют собственный контент общественно-политической тематики.

Для создания рейтинга использовали медиапанель для 5 тыс. человек, которая представляет украинскую аудиторию интернет-пользователей старше 15 лет.

Первое место заняло издание «Сегодня», охват которого составил 19% аудитории. За ним следуют 24 канал и ТСН, у которых по 18%. Пятерку закрывают «Обозреватель» с 16% и УНИАН с 15%.

В сотню попали и российские ресурсы, такие как «Вести», Regnum, РБК, «РИА Новости», «Газета.ru» и другие.

Напомним, недавно ассоциация определила самые популярные сайты и приложения среди украинцев за сентябрь.

Фото: Pexels

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Сергей Кизима назначен и.о. генпродюсера «2+2»

05.11.2019

Открыто производство об аннулировании лицензии NewsOne

23.10.2019

Рынок телерекламы в Украине за год увеличился на...

16.10.2019

Рада уволила троих членов Нацсовета

31.10.2019

На канале «Украина» состоится премьера фильма «Утраченные воспоминания»

12.11.2019

Григорий Чапкис станет постоянным судьей «Танців із зірками»

16.10.2019

Новость UaReview о том, что Порошенко стал совладельцем...

23.10.2019

New York Times запустил подкаст на тему слушаний...

14.11.2019

Канал «Украина» покажет фильм «Здравствуй, сестра»

17.10.2019

Анонимный автор собрал таблицу с зарплатами работников СМИ...

13.11.2019