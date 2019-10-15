ДиджиталНовости

ИнАУ опубликовала список самых посещаемых сайтов в сентябре

от Telekritika
От Telekritika 771
Главная Диджитал ИнАУ опубликовала список самых посещаемых сайтов в сентябре

Интернет ассоциация Украины опубликовала рейтинг самых посещаемых сайтов и приложений за сентябрь 2019 года. 

Компания Factum group провела исследование для ИнАУ и определила самые популярные сайты и приложения среди украинцев за прошлый месяц. Данный рейтинг ассоциация разместила на своем сайте.

Так, в среднедневной доле по мобильной и десктопной версии Android в топ-3 сайта вошли Google, YouTube и Facebook. В пятерку также попали ukr.net и ПриватБанк. Популярная соцсеть Instagram опустилась на 11 позицию по сравнению с 5-й строчкой в августе.

ИнАУ опубликовала список самых посещаемых сайтов в сентябре

Что касается ранжирования по охватам, тройка лидеров сохраняется, однако Rozetka и ПриватБанк поднялись выше. Google получил 84% охвата, YouTube – 67%, Facebook – 52%, ПриватБанк и Rozetka – 43% и 36% соответственно.

ИнАУ опубликовала список самых посещаемых сайтов в сентябре

Популярные приложения остаются практически неизменными: первое место занял месенджер Viber, за ним следуют ПриватБанк и Facebook Messenger. Также в топе приложений среди украинцев преобладают мессенджеры и соцсети: Facebook, Telegram, Instagram, WhatsApp.

ИнАУ опубликовала список самых посещаемых сайтов в сентябре

Напомним, недавно «Телекритика» писала, какие сайты были популярны среди украинцев в августе.

Фото: ИнАУ, Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас так же может заинтересовать

▶ Не Зендая: Disney определился с главной ролью...

04.07.2019

Google и Amazon будут сотрудничать

19.04.2019

NBC Universal запускает стриминговый видеосервис

16.01.2019

Конец холодной войны: завтра стартует последний сезон «Американцев»

27.03.2018

Заговор или случайность: создатели фильма о Майдане не...

29.02.2016

Журналистов в ЦАР убили не ради наживы –...

16.08.2018

?Эфирную цифру Т2 могут отключить 18 марта из-за...

14.03.2019

Соратник Медведчука сменил немца в собственности «112 Украина»

14.12.2018

Продакшен ICTV извинился за обвинение журналистки «Страна.ua» в...

30.03.2017

Не только «Маус»: 5 причин познакомиться с комиксами...

15.02.2018