ИнАУ опубликовала список самых посещаемых сайтов в сентябре

Компания Factum group провела исследование для ИнАУ и определила самые популярные сайты и приложения среди украинцев за прошлый месяц. Данный рейтинг ассоциация разместила на своем сайте.

Так, в среднедневной доле по мобильной и десктопной версии Android в топ-3 сайта вошли Google, YouTube и Facebook. В пятерку также попали ukr.net и ПриватБанк. Популярная соцсеть Instagram опустилась на 11 позицию по сравнению с 5-й строчкой в августе.

Что касается ранжирования по охватам, тройка лидеров сохраняется, однако Rozetka и ПриватБанк поднялись выше. Google получил 84% охвата, YouTube – 67%, Facebook – 52%, ПриватБанк и Rozetka – 43% и 36% соответственно.

Популярные приложения остаются практически неизменными: первое место занял месенджер Viber, за ним следуют ПриватБанк и Facebook Messenger. Также в топе приложений среди украинцев преобладают мессенджеры и соцсети: Facebook, Telegram, Instagram, WhatsApp.

Напомним, недавно «Телекритика» писала, какие сайты были популярны среди украинцев в августе.

Фото: ИнАУ, Unsplash

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и на Facebook!