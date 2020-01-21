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Появился новый сайт для журналистов

от Telekritika
От Telekritika 670
Главная Новости Появился новый сайт для журналистов

На ресурсе Jmamа публикуются материалы с советами от экспертов из разных сфер безопасности.

Общественная организация «Институт массовой информации» запускает новый веб-ресурс Jmamа, целью которого является обеспечить безопасность журналистов, сообщается на сайте ИМИ.

Материалы собраны в разделах: «Оценка и планирование рисков», «Первая домедицинская помощь для журналистов», «Техническое обеспечение журналистов», «Кибербезопасность» и «Юридическая помощь».

Также на сайте можно пройти электронные тесты и оценить свой уровень безопасности, заполнить формы заявлений в органы власти, получить консультацию непосредственно в вашем деле, сообщается на сайте ИМИ.

«В журналистике нам часто не хватает, чтобы кто-то лишний раз напомнил об элементарном – не забудь оценить риски. Иногда нужно освежить знания, иногда приходится работать в новых условиях, и нужно к ним подготовиться. Поэтому мы в ИМИ создали Jmama, которая будет беспокоиться о вашей журналистской жизни и напоминать, казалось бы, элементарные, но такие важные вопросы по безопасности», – прокомментировала запуск ресурса эксперт ИМИ по безопасности Ирина Земляная.

По данным ИМИ, в 2019 году уровень свободы слова в Украине несколько ухудшился (243 нарушения прав журналистов в 2019-м против 235 в 2018-м). Основным вызовом для работы журналистов в Украине остается физическая агрессия, на которую пришлось 172 случая нарушений.

Фото: скриншот сайта ИМИ

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