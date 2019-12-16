ICTV и Veteran Hub запустили специальный проект «Сильные»

Программа «Факты» ICTV совместно с Veteran Hub запустила специальный проект «Сильные», чтобы поддержать украинцев, вернувшихся в мирную жизнь после АТО, сообщает пресс-служба телеканала.

Спецпроект «Сильные» рассказывает истории украинцев, которые воевали, вернулись и продолжают жить активной жизнью. Ведет проект Петр Демьянчук, ведущий программы «Факты».

В первом выпуске «Сильных» будет рассказана история бойца ООС Вадима Коробенка. В 2014 году он добровольно пошел на войну. Почти год он отслужил в секторе «М», дальше – болезнь, демобилизация, апатия. К активной жизни Вадима вернул спринтерский бег и домашний любимец Бруно. А специалисты Veteran Hub помогли с квалифицированной поддержкой психологов и юристов. Сейчас Вадим – участник «Игр непокоренных», а также работает старшим редактором проекта «Полигон».

В эфир ICTV уже вышел первый выпуск спецпроекта. Сейчас журналисты работают над следующими выпусками программы, которые зрители телеканала смогут увидеть в рамках выпусков «Фактов» 20 декабря.

Напомним, что сегодня стало известно, что Марина Порошенко покидает пост главы УКФ.

Фото: кадр из фильма «Иловайск 2014»

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!