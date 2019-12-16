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Марина Порошенко покидает пост главы Наблюдательного совета УКФ

от Telekritika
От Telekritika 1220
Главная Новости Марина Порошенко покидает пост главы Наблюдательного совета УКФ

16 декабря Порошенко написала заявление о досрочном прекращении своих полномочий на должности председателя Украинского культурного фонда.

Марина Порошенко уходит с должности главы Наблюдательного совета Украинского культурного фонда. Об этом написал Владимир Бородянский в своем Telegram-канале.

Министр культуры, молодежи и спорта заявил, что обратился в Наблюдательный совет Украинского культурного фонда с просьбой рассмотреть вопрос о прекращении полномочий Марины Порошенко на посту главы Наблюдательного совета.

«Убежден, что для государственной институции, которой является УКФ, важно оставаться вне политических споров и исключить политизированность позиции председателя наблюдательного совета», – отметил Бородянский.

По словам министра, новый председатель УКФ будет избран на заседании Наблюдательного совета в январе 2020 года.

Марина Порошенко в свою очередь прокомментировала данную ситуацию и заявила, что на нее было оказано давление.

Фото: Facebook-страница Петра Порошенко

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