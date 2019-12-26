Hits и hip-hop: телеканал М1 запустил два интернет-телеканала

Телеканал М1 запустил на своем сайте два тематических музыкальных интернет-телеканала – канал хитов и канал в стиле хип-хоп. В эфире нет рекламы и ведущих — только клипы в HD-качестве. Телеканалы доступны бесплатно в отдельном разделе на сайте вещателя. Там же доступна также интернет-трансляция классической версии М1.

Всего доступны три потока: #M1 classic — классическая версия телеканала; #M1 hits несколько напоминает классический эфир М1, на нем доступны «исключительные хиты» в одной подборке; #M1 hip—hop характеризуется как поток «трушной музыки для ценителей альтернативы».

Интернет-телеканалы запущены в качестве эксперимента: «Специально к наступающим праздникам М1 подготовил подарок для всех фанатов качественного музыкального контента. Кто сказал, что тот, кто покорил телевидение, не может покорить интернет? Специально для активных пользователей сети М1 подготовил три отдельных музыкальных плейлиста. Без подписок и оплат, без рекламы и ведущих — только клипы в HD-качестве», — говорится в сообщении телеканала.

Вещатель рассчитывает получить 1,5 тысячи зрителей, после чего рассмотрит возможность полноценного запуска: «Сейчас наша новая система рассчитана на около полутора тысяч зрителей, которые настроены на нас одновременно. Если, как говорится, зайдет — будем активно развивать эту идею», — комментирует генеральный директор М1 и М2 Сергей Перцев.

Отметим, в ноябре музыкальные телеканалы М1 и М2 запустили свои HD-версии.

Напомним, 20 декабря Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания отменил свое решение о выдаче лицензии музыкальному хип-хоп телеканалу Black, поскольку вещатель не оплатил лицензионный сбор.

Фото: скиншот эфира

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!