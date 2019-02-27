⚡ Kazka отказалась от поездки на «Евровидение». На очереди Brunettes Shoot Blondes
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⚡ Kazka отказалась от поездки на «Евровидение». На очереди Brunettes Shoot Blondes

от Telekritika
От Telekritika 178
Главная Новости ⚡ Kazka отказалась от поездки на «Евровидение». На очереди Brunettes Shoot Blondes

«Бронзовый» призер национального отбора на «Евровидение» - группа Kazkа, отказалась представлять Украину на конкурсе.

Соответствующее заявление появилось на Facebook-странице коллектива. Среди причин отказа от конкурса группа указала на то, что зрители не сделали их победителями, коллективу не нужна «победа любой ценой».

«Нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия – объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение. В то же время мы не отказываемся от своей главной цели – нести украинскую культуру миру. Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут», – говорится в сообщении Kazka.

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова отказала «Телекритике» в комментарии. Ранее она сообщила, что Украина может никого не отправить на конкурс.

Напомним, вчера вечером стало известно, что джаз-бэнд Freedom Jazz, который занял второе место в национальном отборе на Евровидение, отказалcя ехать на конкурс вместо MARUV.  Последняя высказала готовность отказатся от концертов в РФ, но в результате не подписала контракт с НОТУ, назвав его «кабальным».

Фото: Анна Федорук

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