🙈 Kazka или ЕвроДОПОбачення. Freedom Jazz отказался от поездки на Евровидение
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🙈 Kazka или ЕвроДОПОбачення. Freedom Jazz отказался от поездки на Евровидение

от Telekritika
От Telekritika 69
Главная Новости 🙈 Kazka или ЕвроДОПОбачення. Freedom Jazz отказался от поездки на Евровидение

Национальная общественная телерадиокомпания Украины рассматривает возможность никого не отправлять на конкурс, потому что «общество разделено».

Джаз-бэнд Freedom Jazz, который занял второе место в национальном отборе на Евровидение, отказалcя ехать на конкурс вместо MARUV. Об этом музыканты сообщили вчера вечером в своем Facebook, не объясняя причин отказа. Хотя на финале отбора группа акцентировала на том, что не дает концерты в РФ. 

«Может, когда-то мы еще раз попробуем свои силы в национальном отборе... Но только что мы получили звонок с НТКУ и хотим сообщить, что отказываемся от участия в Евровидении-2019. Сейчас наш Cupidon летит дальше. Сейчас мы на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведем переговоры о концертных турах на ближайшее время», – говорится в сообщении.

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова вчера сообщила «Громадському», что Общественное ведет переговоры об участии в Евровидении с группой Kazka, которая заняла третье место в нацотборе.

На вопрос, что представителем Украины может быть Kazka, а может быть никто, Кольцова ответила: «Это может быть никто».

Но вместе с тем она сообщила, что на международном песенном конкурсе может и не быть представителя от Украины. «Эта ситуация – это кризис, на который нет однозначного ответа правильного, потому что общество разделено», – сказала Александра Кольцова. Кем именно разделено общество, член правления не уточнила.

По ее словам, до 8–10 марта НОТУ и представитель Украины должны представить организатору конкурса номер с раскадровками.

На вопрос, что представителем Украины может быть Kazka, а может быть никто, Кольцова ответила: «Это может быть никто».

Напомним, организатор нацотобора на конкурс – телеканал СТБ – переложил ответственность за скандал вокруг участников и победителя на общественного вещателя. В НОТУ спустя сутки не ответили телеканалу.

Фото: Анна Федорук

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