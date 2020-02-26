Григорий Тычина стал генеральным продюсером дирекции телевидения «Суспільного»

Команду дирекции телевидения Суспільного мовника возглавил украинский продюсер и медиаменеджер Григорий Тычина, сообщает пресс-служба.

На новой должности Григорий Тычина будет заниматься стратегическим рыночным позиционированием, перспективным развитием и управлением текущей деятельностью общенациональных телеканалов «UA: Перший» и «UA: Культура» в соответствии с миссией «Суспільного» и стратегией развития и задач по росту доли аудитории. Он будет отвечать за организацию бизнес-процессов в стратегическом планировании сетки вещания, производстве собственного и закупки стороннего контента и его продвижении.

С декабря 2019 Григорий Тычина развивает флагманский телеканал «UA: Перший». У него 27 лет медийного опыта – от менеджмента международных проектов до построения «с нуля» успешного телебизнеса и вывода его в точку прибыльности.

«Возглавить телевизионную платформу общественного вещателя является большой ответственностью. Уверен, что вместе с замечательной командой профессионалов, работающих на «Суспільном», мы будем и дальше реализовывать стратегию создания мощного вещания, который с помощью рыночных инструментов будет охватывать самую широкую аудиторию. Надеюсь, что уже скоро зрители получат дополнительную мотивацию чаще включать наши телеканалы», – рассказал Григорий Тычина.

Должность исполнительной продюсера «UA: Перший» заняла Ирина Бубнова. Бубнова имеет значительный опыт производства масштабных телепроектов, формирования и организации работы продюсерских подразделений в ведущих украинских медиагруппах, будет отвечать за собственное производство канала.

«Мое решение присоединиться к коллективу «Суспільного» – это прежде всего вера в новую команду, которая стремится построить современный канал с интересным каждому гражданину контентом. Мне всегда интересно быть частью грандиозных перемен, – прокомментировала Ирина Бубнова.

Напомним, ранее Григорий Тычина занимал пост генпродюсера телеканала «UA: Перший».

Позже стало известно, что журналистка и медиаменеджер Дарья Юровская уволилась с должности исполнительного продюсера дирекции Суспільного мовника.

Фото: «Суспільне»

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