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Григорий Тычина стал генпродюсером телеканала «UA: Перший» 

от Telekritika
От Telekritika 970
Главная Новости Григорий Тычина стал генпродюсером телеканала «UA: Перший» 

Тычина имеет более 25 лет опыта работы на телевидении.

Команду флагманского телеканала «UA: Перший» «Суспільного вещателя» возглавил украинский продюсер и медиаменеджер Григорий Тычина. Об этом сообщила пресс-служба «Суспільного».

Тычина считает, что у «UA: Перший» есть все предпосылки, чтобы быть объективным каналом и при этом отвечать общественным интересам.

Ранее Григорий Тычина был главным исполнительным продюсером ТРК «Украина», а с 2014 года продюсировал документальные проекты на студии FILM.UA, занимался консультационным бизнесом в области PR и GR, руководил агентством Havas PR Kyiv, работающей в составе сети международной коммуникационной группы Havas.

Напомним, 2 декабря «Суспільне» запустило отдельный новостной сайт suspilne.media

Фото: «Суспільне» 

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