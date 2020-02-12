Государственный «рубильник» эфирного ТВ могут приватизировать

Государственный оператор телерадиовышек ─ Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения, ─ не попал в список стратегически важных предприятий, запрещенных для приватизации. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы комитета цифровых технологий в Верховной Раде, народный депутат «Слуги народа» Александр Федиенко.

«Недавно Кабинет министров составил список предприятий, запрещенных для приватизации. Что меня обеспокоило ─ в перечне запрещенных объектов нет стратегического предприятия КРРТ, речь идет о Концерне радиовещания радиосвязи и телевидения», ─ написал он.

Александр Федиенко отметил, что сегодня Концерт РРТ ─ «уникальная система технических устройств и высотных станций связи». Также он напомнил, что именно с помощью Концерна сегодня происходит распространение вещания телеканалов. Депутат планирует подать запрос в Кабинет министров, чтобы разобраться в этом вопросе.

Ранее Кабинет министров утвердил перечень стратегических предприятий, запрещенных для приватизации. Об этом сообщается в Telegram-канале премьера Алексея Гончарука. По его словам, правительство согласовало соответствующий проект закона, теперь его должна рассмотреть и одобрить Верховная Рада. В список вошли также «Нафтогаз Украины», «Магистральные провода Украины», «Укртрансгаз», «Укрнафта», «Укргаздобыча», «Укртранснафта» и ряд других.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 5 декабря 2019-го принял решение о создании седьмого общенационального мультиплекса (МХ-7) эфирного цифрового телевидения стандарта DVB-T2, оператором которого станет КРРТ.

Фото: pixabay

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