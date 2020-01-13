Государственный российский телеканал прекратил спутниковое вещание

9 января 2020 года телеканал RTR Planeta Moldova, который вещал на спутнике Astra 4A с 2010 года, прекратил вещание и заменен тестовой картой. Сайт телеканала, который указан – продолжают наполнять новостями, а страничка в сети Facebook в 2020 году не обновлялась, сообщает mediasat.

Издание отмечает, что это не первый уход российских телеканалов со спутника. 2 января 2020 года на спутнике HotBird 13 прекратил ретрансляцию телеканал СТС International. На параметрах СТС International прописался телеканал TV Rus, основную долю времени вещания которого занимают российские фильмы и телемагазины для русскоговорящих зрителей Германии и Европы.

1 января на российском спутнике «Ямал-401″ также прекратил вещание пакет федеральных телеканалов для Ханты-Мансийского округа РФ. Отключенными оказались такие телеканалы: «Первый канал», «5 канал», «Россия-24», «Россия-1», «Югра», НТВ, «Матч» и «Культура».

Отметим, в открытом виде на французском спутнике Hot Bird 13 остаются доступными такие российские телеканалы: «Первый канал. Европа», «РТР Планета» («Россия 1»), «Россия 24», «НТВ мир», «ТНТ Европа», TV Rus и RT Doc. Среди украинских телеканалов на этом спутнике ведут некодированное вещание телеканалы «112 Украина» и UATV, а также доступен кодированный пакет XtraTV из 36 телеканалов.

Напомним, 20 января 4 ведущие украинские телегруппы закодируют спутниковый сигнал 23 развлекательных телеканалов. Xtra TV и Viasat – единственные операторы спутникового телевидения, которым будут доступны закодированные 20 января украинские телеканалы.

Фото: pixabay

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