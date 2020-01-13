НовостиТВ

Государственный российский телеканал прекратил спутниковое вещание

от Telekritika
От Telekritika 2072
Главная Новости Государственный российский телеканал прекратил спутниковое вещание

Телеканал «РТР Планета Молдова» прекратил вещание со спутника Astra 4A.

9 января 2020 года телеканал RTR Planeta Moldova, который вещал на спутнике Astra 4A с 2010 года, прекратил вещание и заменен тестовой картой. Сайт телеканала, который указан – продолжают наполнять новостями, а страничка в сети Facebook в 2020 году не обновлялась, сообщает mediasat.

Издание отмечает, что это не первый уход российских телеканалов со спутника. 2 января 2020 года на спутнике HotBird 13 прекратил ретрансляцию телеканал СТС International. На параметрах СТС International прописался телеканал TV Rus, основную долю времени вещания которого занимают российские фильмы и телемагазины для русскоговорящих зрителей Германии и Европы.

1 января на российском спутнике «Ямал-401″ также прекратил вещание пакет федеральных телеканалов для Ханты-Мансийского округа РФ. Отключенными оказались такие телеканалы: «Первый канал», «5 канал», «Россия-24», «Россия-1», «Югра», НТВ, «Матч» и «Культура».

Отметим, в открытом виде на французском спутнике Hot Bird 13 остаются доступными такие российские телеканалы: «Первый канал. Европа», «РТР Планета» («Россия 1»), «Россия 24», «НТВ мир», «ТНТ Европа», TV Rus и RT Doc. Среди украинских телеканалов на этом спутнике ведут некодированное вещание телеканалы «112 Украина» и UATV, а также доступен кодированный пакет XtraTV из 36 телеканалов.

Напомним, 20 января 4 ведущие украинские телегруппы закодируют спутниковый сигнал 23 развлекательных телеканалов. Xtra TV и Viasat – единственные операторы спутникового телевидения, которым будут доступны закодированные 20 января украинские телеканалы.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Настя Каменских впервые стала тренером «Голоса страны-10»

02.01.2020

Иван Адамчук займет пост гендиректора кинофестиваля «Молодость»

17.12.2019

Hits и hip-hop: телеканал М1 запустил два интернет-телеканала

26.12.2019

Зеленский получил почти 5 миллионов гривен от «Квартала...

03.01.2020

В суперфинал «X-фактора» вышли Элина Иващенко и Георгий...

21.12.2019

Телеканал Мураева пройдет проверку Нацсовета из-за трансляции пресс-конференции...

20.12.2019

Минцифры планирует выпускать новую услугу каждую неделю

27.12.2019

Петиция о лишении Медведчука звания почетного юриста набрала...

17.12.2019

«Відморожений» от «1+1» стал первым сериалом в Украине,...

18.12.2019

Блогеру Александре Митрошиной запретят въезд в Украину

08.01.2020