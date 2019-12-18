DTH-оператор Xtra TV официально объявил о запуске ТВ-пакетов на спутнике Eutelsat Hot Bird 13Е

Спутниковая платформа Xtra TV планирует к запуску 36 телеканалов на спутнике Eutelsat Hot Bird 13 Е. Из них 11 телеканалов будут транслироваться в HD-качестве. Об этом сообщает пресс-служба «Медиа Группы Украина»

Запуск телеканалов на новом спутнике сделан для удобства настройки услуги Xtra TV. «Теперь подключение к услуге Xtra TV становится простым и удобным, т.к. у большинства телезрителей, спутниковая тарелка уже настроена на прием ТВ каналов с трех спутников – Hot Bird, Astra, Amos», – говорится в сообщении группы.

«Сегодня приоритетной составляющей большинства продуктов и сервисов на рынке является понятность и их удобство для пользователя. Сама технология спутникового телевидения сложная, и наша задача – создать максимально комфортное подключение услуг Xtra TV. Мы собрали самые рейтинговые телеканалы, предоставив возможность зрителю смотреть их по доступной цене через спутниковый ресивер и на дополнительных экранах, среди которых Android Smart TV, смартфоны и планшеты на ОС Android /iOS, web-браузер персонального компьютера», – прокомментировал директор Xtra TV Юрий Чередничок.

Отметим, ранее телеканалы спутниковой платформы Xtra TV были доступны на спутнике Eutelsat 9B. Для просмотров каналов с Eutelsat 9B абоненты были вынуждены устанавливать на спутниковую антенну дополнительный четвертый конвертер. Теперь этого делать не нужно. В прошлые годы Xtra TV сотрудничала со спутниковым оператором SES, транслируя каналы через спутник Astra 4А.

Как известно, со спутника Eutelsat Hot Bird 13 ведет открытое вещание ряд российских телеканалов.

Напомним, Xtra TV и Viasat – единственные операторы спутникового телевидения, которые будут предоставлять доступ к основным украинским ТВ каналам, которые будут закодированы 20 января 2020.

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