DTH-платформа Xtra TV частично осядет на HotBird 13, где есть российские телеканалы

В декабре часть телеканалов, которые транслирует в своих пакетах спутниковая платформа Xtra TV на спутнике Eutelsat 9B, будет параллельно запущена на спутнике Hot Bird 13. Оба спутника принадлежат французскому спутниковому оператору Eutelsat. Запуск телеканалов на новом спутнике сделан для удобства настройки услуги Xtra TV. Об этом «Телекритике» сообщил директор по стратегии и развитию бизнеса «Медиа Группы Украина» Федор Гречанинов.

Ранее для просмотров каналов с Eutelsat 9B абоненты были вынуждены устанавливать на спутниковую антенну дополнительный четвертый конвертер. Теперь этого делать не нужно: «Добавление спутника HotBird 13 – это часть нашего партнерского соглашения с Eutelsat. При этом спутник Eutelsat 9B остается. HotBird 13 нам нужен для расширения покрытия, этой зимой мы планируем привлечь многих абонентов. Нам важно, чтобы процесс массовой миграции абонентов после кодирования прошел как можно мягче. Раньше при переходе спутникового абонента на XtraTV ему надо было поменять тюнер и прикрутить отдельную четвертую головку на антенну для принятия каналов Eutelsat 9B. Зимой эти работы сложно будет провести. Частичный переход на HotBird 13 позволяет не делать этого – для приема сигнала достаточно три головки, которые уже вмонтированы в антенну», — разъясняет Федор Гречанинов.

В прошлые годы Xtra TV сотрудничала со спутниковым оператором SES, у платформы был отдельный транспондер на спутнике Astra 4А.

Отметим, со спутника Hot Bird 13 ведет открытое вещание ряд российских телеканалов.

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