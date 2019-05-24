📈 Госстат насчитал в первом квартале 2,9 млн абонентов платного ТВ

Государственная служба статистики опубликовала новые данные о количестве абонентов многоканального платного телевидения и интернет-связи по состоянию на 1 апреля 2019 года. Согласно отчету Госстата в Украине насчитывается 2,542 млн абонентов кабельного телевидения — это почти на 350 тысяч абонентов больше чем в начале года, когда провайдеры декларировали 2 199,9 тысяч домохозяйств (+13,5%).

Киев, Днепропетровская и Одесская области являются лидирующими регионами по количеству кабельных абонентов. Данные собраны без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС.

Услугами операторов платного спутникового телевещания пользуются 81,3 тыс подписчиков. Также сообщается о 281,1 тыс пользователях, которые смотрят платное интерактивное телевидение (ОТТ, IPTV). Всего же к сервисам многоканального платного телевидения подключены 2,904 млн абонентов.

В соответствии со статистическими данными, город Киев, Днепропетровская и Одесская области также лидируют по количеству интернет-абонентов – 1,714 млн, 1,116 млн и 268,1 тыс., соответственно.

Также в Украине насчитывается 26,380 млн пользователей интернета. Это на 1,2% (на 313 тыс) больше, чем в начале текущего года.

Напомним, по состоянию на 1 января 2019 года услуги операторов кабельного телевидения принесли доход в сумме 2,076 млрд. грн., а интернет-услуги – 12,273 млрд. грн.

Як отмечалось ранее, ведущие телегруппы – StarLightMedia и 1+1 media, заявляли, что имеют подписанные договоры на общее число абонентов кабельного ТВ в количестве свыше 4 млн. домохозяйств. Телеканалы платного телевидение не раз критиковали украинских операторов ТВ-услуг за андерепортинг – занижение количества реальных абонентов с целью уменьшение оплаты роялти.

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