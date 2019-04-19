Google и Amazon будут сотрудничать

В ближайшие месяцы официальное приложение YouTube станет доступно на Amazon Fire TV и умных телевизорах Fire TV Edition. В это же время приложение Amazon Prime Video появится на Google Chromecast и Android TV.

«Мы рады работать с Amazon над выпуском официальных приложений YouTube на устройствах Fire TV по всему миру, – заявила Хизер Ривера, руководитель отдела партнерств по продукции YouTube. – Использование нашего флагманского сервиса YouTube в Amazon Fire TV даcт нашим пользователям еще больше возможностей для просмотра видео, которые они любят».

«Мы рады представить приложение Prime Video для устройств с медиаплеером Chromecast и Android TV, а также предоставить нашим клиентам удобный доступ к любимым шоу и фильмам», – прокомментировал Эндрю Беннетт, глава отдела развития бизнеса в Prime Video по всему миру.

Пользователи приложения YouTube получат доступ к полной библиотеке контента и смогут воспроизводить видео в формате 4K HDR со скоростью 60 кадров в секунду.

Юзеры устройств с медиаплеером Chromecast будут иметь доступ к каталогу Prime Video. Каталог включает в себя последние сезоны оригинальных сериалов Amazon.

Напомним, что три четверти европейской выручки SVOD приходится на Netflix и Amazon Prime Video.