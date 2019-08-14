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Google будет советовать изданиям, о чем писать

от Telekritika
От Telekritika 707
Главная Диджитал Google будет советовать изданиям, о чем писать

В Google утверждают, что новый сервис Question Hub поможет создавать более интересный контент для своей аудитории.

15% поисковых запросов в Google, совершаемых пользователями ежедневно, уникальные, то есть раньше в поиске их не вводили. Поэтому главная мировая поисковая система не всегда может их удовлетворить. Это и сподвигло разработчиков компании создать Question Hub для изданий.

«С помощью Question Hub пользователи могут сообщить нам, когда им не удалось найти желаемый контент. Мы собираем все эти оставшиеся без ответа вопросы, – объясняет Шекхар Шарад, старший менеджер по продуктам в Google, – и передаем издателям, чтобы они могли использовать эти идеи в создании более богатого и интересного контента для своей аудитории».

Это приносит пользу как издателям, которые могут выявлять пробелы в информации онлайн, так и всем, кто ищет контент в интернете.

Напомним, ранее «Телекритика» писала, что новая версия Google Chrome дает свободный доступ к сайтам с платной подпиской.

Фото: pexels

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