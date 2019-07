Google Chrome лишит онлайн-медиа дохода от платной подписки

Обновленная версия Google Chrome 76 не позволяет сайтам идентифицировать пользователей, которые зашли в сеть в режиме инкогнито. Благодаря этому нововведению, посетители, которые выберут частный режим просмотра страниц, могут получить неограниченный доступ к материалам сайтов с платной подпиской. На данный момент Google Chrome 76 работает в бета-версии, – об этом сообщает издание «Whats new in publishing».

По прогнозам экспертов, от новой версии Chrome пострадает треть новостных изданий с платным доступом к контенту. На данный момент такие крупные онлайн-СМИ, как The New York Times, The Washington Post, Medium, The Boston Globe, Los Angeles Times и The Dallas Morning News имеют все инструменты, чтобы запрещать пользователям доступ к платному контенту в режиме инкогнито. Тестирование бета-версии Google Chrome 76 показало, что их защита не работает. Предполагается, что теперь СМИ с платной подпиской придется пересмотреть модель монетизации.

Напомним, ранее «Телекритика» писала о том, что 1+1 media объявила о запуске платной подписки на VOD-платформу 1+1 video.

Фото: Pixabay