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Google Chrome лишит онлайн-медиа дохода от платной подписки

от Алёна Могилевец
От Алёна Могилевец 289
Главная Диджитал Google Chrome лишит онлайн-медиа дохода от платной подписки

Используя режим инкогнито в обновленной версии Google Chrome v.76, пользователи могут потреблять платный контент онлайн-изданий бесплатно

Обновленная версия Google Chrome 76 не позволяет сайтам идентифицировать пользователей, которые зашли в сеть в режиме инкогнито. Благодаря этому нововведению, посетители, которые выберут частный режим просмотра страниц, могут получить неограниченный доступ к материалам сайтов с платной подпиской. На данный момент Google Chrome 76 работает в бета-версии, – об этом сообщает издание «Whats new in publishing».

По прогнозам экспертов, от новой версии Chrome пострадает треть новостных изданий с платным доступом к контенту. На данный момент такие крупные онлайн-СМИ, как The New York Times, The Washington Post, Medium, The Boston Globe, Los Angeles Times и The Dallas Morning News имеют все инструменты, чтобы запрещать пользователям доступ к платному контенту в режиме инкогнито. Тестирование бета-версии Google Chrome 76 показало, что их защита не работает. Предполагается, что теперь СМИ с платной подпиской придется пересмотреть модель монетизации.

Google Chrome лишит онлайн-медиа дохода от платной подписки

Источник: Whats new in publishing

Google Chrome лишит онлайн-медиа дохода от платной подписки

Источник: Whats new in publishing

Google Chrome лишит онлайн-медиа дохода от платной подписки

Источник: Whats new in publishing

Google Chrome лишит онлайн-медиа дохода от платной подписки

Источник: Whats new in publishing

Напомним, ранее «Телекритика» писала о том, что 1+1 media объявила о запуске платной подписки на VOD-платформу 1+1 video.

Фото: Pixabay

 

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