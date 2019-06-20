1+1 media объявила о запуске платной подписки на VOD-платформу 1+1 video
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1+1 media объявила о запуске платной подписки на VOD-платформу 1+1 video

от Telekritika
От Telekritika 173
Главная Диджитал 1+1 media объявила о запуске платной подписки на VOD-платформу 1+1 video

С одной учетной записи можно смотреть фильмы, сериалы, шоу и прямые эфиры на любых 5 устройствах одновременно.

1+1 media объявила о запуске платной подписки на VOD-платформу 1+1 video, видеобиблиотека которой содержит более 25 тыс. часов контента и позволяет смотреть прямые эфиры 6 телеканалов медиахолдинга: «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «Бигуди», УНИАН ТВ.

Как сообщается в релизе компании, с одной учетной записи можно смотреть фильмы, сериалы, шоу и прямые эфиры на любых 5 устройствах одновременно. Стоимость платной подписки составляет 15 грн за 3 месяца. Также доступна ознакомительная триальная версия.

«Во время продажи допремьерных показов рейтинговых сериалов на 1+1 video мы увидели, что часть наших постоянных зрителей готова платить за контент. К тому же, им проще покупать подписку, чем смотреть видео с перерывом на онлайн-рекламу. Поэтому команда 1+1 Digital решила предоставить им такую возможность и добавить еще одну модель монетизации собственной VOD-платформы», – отмечает диджитал-директор 1+1 media Анна Ткаченко.

На 1+1 video останется возможность просмотра архива видео без платы за подписку, но с перерывами на рекламу.

Сегодня 1+1 video доступна как в виде веб-сервиса, так и мобильного приложения. В ближайшие планы диджитал-команды по развитию VOD-платформы входит создание новых тематических разделов и расширение библиотеки видео.

Фото: 1+1 media

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