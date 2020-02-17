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Golden Mics Awards: в США будут награждать авторов за лучшие подкасты

от Telekritika
От Telekritika 633
Главная Диджитал Golden Mics Awards: в США будут награждать авторов за лучшие подкасты

Премия стартует в 2021 году.

14 февраля 2020 года группа издателей и продюсеров подкастов, включая Spotify, NPR, PRX, Sony Music Entertainment и Wondery, объявила о создании Podcast Academy (Академии подкастов), а также об учреждении премии Golden Mics Awards, передает variety.com.

Podcast Academy планирует ежегодно вручать награды за выдающиеся достижения в подкастинге — Golden Mics Awards. Первая церемония Golden Mics запланирована на начало 2021 года в Лос-Анджелесе. Голосовать за подкасты и их авторов в разных номинациях будут члены Podcast Academy. А старт приема заявок начнется осенью 2020 года.

Пока не известно, сколько будет стоить членство в Podcast Academy. Однако представитель новоиспеченной организации заявил, что этот вопрос обговаривается на общем совете и что стоимость будет доступной для всех участников отрасли.

Стоит отметить, что iHeartRadio, вторая по величине сеть подкастов в США после NPR, имеет собственную премию и проводит церемонию награждения в течение двух лет.

Напомним: ранее было опубликовано исследование, проведенное DMA и Reuter’s Institute, согласно результатам которого медиа и бренды все чаще обращаются к рекламе через подкасты.

Фото: unsplash

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