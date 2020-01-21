НовостиТВ

Героем 10 сезона реалити «Холостяк» на СТБ стал пилот

от Telekritika
От Telekritika 800
Главная Новости Героем 10 сезона реалити «Холостяк» на СТБ стал пилот

Премьера шоу состоится в марте 2020 года.

Главным героем реалити-шоу «Холостяк», премьера которого состоится в марте, стал пилот и владелец летной школы в США (Майами), сообщает пресс-служба телеканала СТБ.

«Ему не страшны стихии. Он ставит себе заоблачные цели и достигает их. Он много лет шел к своей мечте – покорить небо за штурвалом самолета. А теперь он хочет летать на крыльях любви», — говорится в релизе.

Имя героя пока не раскрывается, как и его внешность. Вместо этого телеканал предлагает посмотреть тизер.

Саундтреком к тизеру стала кавер-версия песни Diamonds в исполнении пары, которая также встретилась в популярном телевизионном проекте Романа Дуды и Веры Кекелии. Аранжировка – Владислав Музыченко, музыкальный продюсер промо СТБ.

Ведущим шоу будет Григорий Решетник.

Напомним: ранее стало известно, что СТБ приступил к съемкам сериала «Слід».

Фото: СТБ

Подписывайтесь на «Телекритику» в Telegram и Facebook!

Расскажите друзьямРасскажите друзьям
0

Вас также может заинтересовать

Hits и hip-hop: телеканал М1 запустил два интернет-телеканала

26.12.2019

Procter&Gamble сменила агентство по медиаобслуживанию

23.12.2019

На Донбассе запускают новые частные телеканал и радиостанцию

26.12.2019

HBO заключил контракты с создателями «Заклятия», «11 Друзей...

16.01.2020

Опубликован список номинантов на кинопремию BAFTA

08.01.2020

Стало известно, кто будет запускать грантовый проект NewsHouse...

26.12.2019

В Украине запускается онлайн-кинотеатр «Такфликс»

26.12.2019

Спутниковое кодирование. 1+1 media не будет кодировать сигнал...

17.01.2020

Премьера экшн-детектива «Карпатский рейнджер» состоится 24 февраля

17.01.2020

В конце 2019 года доходы TikTok выросли в...

13.01.2020