Героем 10 сезона реалити «Холостяк» на СТБ стал пилот

Главным героем реалити-шоу «Холостяк», премьера которого состоится в марте, стал пилот и владелец летной школы в США (Майами), сообщает пресс-служба телеканала СТБ.

«Ему не страшны стихии. Он ставит себе заоблачные цели и достигает их. Он много лет шел к своей мечте – покорить небо за штурвалом самолета. А теперь он хочет летать на крыльях любви», — говорится в релизе.

Имя героя пока не раскрывается, как и его внешность. Вместо этого телеканал предлагает посмотреть тизер.

Саундтреком к тизеру стала кавер-версия песни Diamonds в исполнении пары, которая также встретилась в популярном телевизионном проекте Романа Дуды и Веры Кекелии. Аранжировка – Владислав Музыченко, музыкальный продюсер промо СТБ.

Ведущим шоу будет Григорий Решетник.

Напомним: ранее стало известно, что СТБ приступил к съемкам сериала «Слід».

Фото: СТБ

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