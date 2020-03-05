ГБР получило временный доступ к вещам и документам Прямого канала

Прямой канал на своем сайте сообщает, что 3 марта 2020 года получил решение Печерского районного суда г. Киева, согласно которому канал обязан до 18 марта предоставить следователям ГБР временный доступ к вещам и документам (с возможностью их изъятия).

Такое решение суда телеканал считает незаконным и необоснованным. Также на канале отмечают, что рассмотрение ходатайства ГБР в суде происходило без участия представителей канала.

«Кроме того, большинство документов, которые хотят получить следователи, находятся в государственных реестрах, доступ к которым и так есть у ГБР. В частности, речь идет об Уставе телеканала, свидетельствах и патентах объектов интеллектуальной собственности, реестре движимого и недвижимого имущества, а также всей поквартальной финансовой отчетности», – сообщается на сайте «Прямого».

Телеканал рассматривает действия ГБР и Печерского суда «как способ давления и попытки заблокировать деятельность независимого средства массовой информации» и сообщает, что будет обжаловать это решение в судебном порядке.

Также на канале подчеркнули, что готовы предоставить следователям временный доступ к вещам и документам с возможностью их изъятия.

Напомним, 7 ноября ГБР провело обыски у собственника телеканала Владимира Макеенко.

Телеканал «Прямой» начал вещание 24 августа 2017-го, заменив собой телеканал «Тонис», который в 2011–2017-м связывали с Александром Януковичем. Экс-регионал Владимир Макеенко появился в структуре собственности телеканала в марте 2017-го, став владельцем 9,5% «Тониса», а уже в июле 2017-го ему напрямую принадлежали 100% телеканала. Его реальным собственником «Украинская правда» называет Игоря Кононенко – первого заместителя председателя фракции БПП, однокурсника и бизнес-партнера экс-президента.

Фото: Прямой канал

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