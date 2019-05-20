⚡ «Газпром-медиа» назначил Ксению Собчак генпродюсером телеканала «Супер»

Российский медиахолдинг «Газпром-медиа» объявил о назначении Ксении Собчак генеральным продюсером телеканала «Супер». Собчак будет заниматься программным наполнением канала вместе с другими генеральными продюсерами, говорится в сообщении «Газпром-медиа».

В настоящее время за программное наполнение телеканала, начавшего вещание в январе 2018 года, отвечают генпродюсеры Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский, которые также являются основателями студии Yellow, Black & White (YBW). Собственная производственная студия телеканала ООО «Супер Продакшн» создает премьерный контент, с 2018 по 2020 год планируется запустить 20 премьерных проектов. Среди них: комедийные сериалы «Гранд», «Фитнес», «ИП Пирогова», «Короче», «Родители», «Война семей», шоу «Смешное время», «Прогнозик погодки», реалити «#Яжемать» и другие.

Ксения Собчак возглавляла российский L’Officiel в 2014–2018 гг., когда права на его издание приобрел бизнесмен и один из спонсоров ее будущей президентской кампании – Александр Федотов (ранее владел российской версией Forbes, но в прошлом году продал журнал из-за финансовых проблем). Она покинула пост главного редактора в декабре 2018 года, а в марте 2019-го призналась, что издатель до сих пор не выплатил ей долги по зарплате. В начале 2019 года телеведущая запустила шоу на YouTube «Осторожно, Собчак!», в котором она берет интервью у звезд шоу-бизнеса.

В 2018-м Собчак баллотировалась на пост президента России. Она набрала 1,68% голосов и заняла четвертое место после Владимира Путина, Павла Грудинина (КПРФ) и Владимира Жириновского (ЛДПР).

«Супер» – федеральный развлекательный телеканал, запущенный холдингом «Газпром-медиа» 1 января 2018 года. Он позиционируется как семейный телеканал романтических комедий, его целевая аудитория – зрители от 14 до 44 лет. Основой сетки канала является контент продюсерской компании Yellow, Black and White, например сериалы «Фитнес», «ИП Пирогова», «Психотип», «Творцы», «Вне игры». В апреле 2019 года доля телесмотрения по аудитории 14-44 составила 1,8% по России и 2% по Москве, что позволило «Супер» войти в топ-15 среди всех телеканалов по стране.

Ранее Ксения Собчак регулярно жаловалась российским СМИ на то, что ее не зовут работать на федеральные телеканалы России, поскольку на появление ее персоны в телеэфире наложен запрет.

Холдинг «Газпром-медиа» управляет 8 эфирными телеканалами (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «Матч ТВ», «2х2», «Супер»), кинопроизводством и дистрибуцией («Киностудия КИТ», «Централ Партнершип», Comedy Club Production, Good Story Media), производством и дистрибуцией тематических телеканалов («РедМедиа»).

Фото: скриншот YouTube-канала Ксении Собчак