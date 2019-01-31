ФСБ накаркала: ракета «Союз» не взлетит

Против активации запуска ракеты, которая должна была взлететь 20 февраля 2019 года с космодрома Куру во Французской Гвиане, выступала ФСБ. По мнению ФСБ, бесконтрольное распространение интернета, еще и при помощи британских спутников, может угрожать национальной безопасности. И вот ее желание сбылось. На сайте компании OneWeb сообщается, что возникли проблемы с разгонным блоком «Фрегат» и сейчас команда OneWeb совместно с французской коммерческой космической компанией Arianespace и партнерами из «Роскомоса» работают над устранением этой проблемы.

Генеральный директор One Web Грег Уайлер отметил в своем Twitter, что сами спутники в полном порядке и готовы к работе.

Вчера стало известно, что в корпусе разгонного блока «Фрегат» нашли трещину. Об этом сообщает «Радио Свобода». Вывод первых шести спутников One Web на орбиту запланирован на 20 февраля. Российские СМИ утверждают, что теперь его могут перенести на март.

Напомним, OneWeb – британский спутниковый проект, созданный в 2012 году бывшим работником Google Грегом Уайлером. Его цель – обеспечить всю планету высокоскоростным спутниковым интернетом. В ФСБ считают, что OneWeb станет монополистом в предоставлении доступа в интернет в отдаленных регионах России.

А в Украине стало известно, кто еще подозревается по делу о растрате $8,24 млн при создание отечественного спутника «Лыбидь».

Фото: Twitter/Роскосмос