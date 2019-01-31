Экс-руководитель «Укркосмоса» стал третьим подозреваемым по делу о растрате $8,24 млн

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) 30 января сообщили бывшему руководителю «Укркосмоса» о подозрении в злоупотреблении служебным положением по делу о растрате $8,24 млн при создание отечественного спутника «Лыбидь». Об этом сообщает НАБУ, не называя личность подозреваемого. Речь идет о Сергее Капштыке. 20 ноября этого года НАБУ по этому делу обыскивало его квартиру.

Экс-руководитель ГП является третьим подозреваемым в уголовном производстве, которое расследуют детективы НАБУ. Еще двум лицам – бывшему внештатному советнику генерального директора Национального космического агентства Украины (которому подчиняется «Укркосмос») Михаилу Гриншпону и лицу-посреднику (предварительно сообщалось о юристе Гриншпона) – о подозрении сообщили в декабре 2018 года. В результате этих действий $8,24 млн из полученных компанией внештатного советника, которая зарегистрирована на Кипре, были использованы в собственных интересах подозреваемого. Со счетов этой фирмы была приобретена недвижимость в Нью-Йорке, а около $6 млн обналичили.

«Для этого бывший генеральный директор «Укркосмоса» по указанию своего внештатного советника подписал и передал представителям генерального подрядчика проекта по созданию Национальной спутниковой системы связи Украины – канадской корпорации Macdonald, Dettwiler And Associates Corp – документы с требованием перечислить средства на счет компании, подконтрольной внештатному советнику этого госпредприятия, – рассказали в НАБУ. – В этот же день внештатному советнику сообщили о новом подозрении в организации злоупотребления служебным лицом своим служебным положением».

В течение 2011–2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали $8,24 млн, предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях «Южмаша»

Следствие установило, что в течение 2011–2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали $8,24 млн, предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях «Южмаша» и выделенных по кредиту Канадского экспортного агентства под гарантии украинского правительства в размере $292,4 миллиона.

«В результате таких действий сорван запуск первого украинского телекоммуникационного спутника «Лыбидь», как одной из составляющих построения Национальной спутниковой системы связи Украины, однако в настоящее время Кабинет министров продолжает обслуживание полученного государственным предприятием кредита, по которому Канадскому экспортному агентству уже уплачено около 6 миллиардов гривен», – добавили в Бюро.

Напомним, в декабре 2017 года сообщалось, что спутник был изготовлен в 2015-м, после чего находится на хранении. Среди реальных причин незапуска называлась, в частности, агрессия РФ против Украины. Канадское агентство не может осуществить его запуск, поскольку «Лыбидь» на украинской ракете «Зенит» должен был выйти на орбиту с российского космодрома Байконур со станции контроля и связи в Евпатории, которую Украина потеряла из-за аннексии Крыма. Готовый спутник якобы хранится в российском АО «Информационные спутниковые системы» в Красноярске. В начале 2018 года в Лондонском арбитраже по инициативе «Укркосмоса» было открыто дело о судебном урегулировании спора с канадской MDA по запуску спутника «Лыбидь» – канадская компания прекратила сотрудничество с Украиной по запуску спутника. Украинский спутник якобы должен был покрывать территорию в частности стран Африки, с телеканалами которых у «Укркосмоса» были достигнуты предварительные договоренности.

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